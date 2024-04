Architects Invocan la Maldición con su Nuevo Single «Curse»

Architects han lanzado su nuevo single Curse, una pieza brutal que marca su primer lanzamiento desde Seeing Red en enero. Producido por Jordan Fish, ex miembro de Bring Me The Horizon, Curse es un grito de batalla que mezcla frenéticas secciones de metal con un estribillo perfecto para corear en los estadios con una letra que refleja la intensidad y la pasión por la que la banda es conocida.

En una reciente entrevista con Metal Hammer, Carter compartió sus pensamientos sobre el sencillo: “Queríamos canalizar energía y emoción cruda en cada nota. Curse captura esa intensidad; es una liberación catártica”.

Mirando hacia el futuro, Architects no muestra signos de desaceleración. Con planes de una amplia gira acompañando a Metallica por Europa así como fechas en solitario, este nuevo single promete ser solo el comienzo de otro año meteórico para Architects.

Fechas de la Gira Europea/Reino Unido de Architects en 2024

24 de mayo : Múnich, Olympiastadion (con Metallica)

: Múnich, Olympiastadion (con Metallica) 7 de junio : Helsinki, Olympic Stadium (con Metallica)

: Helsinki, Olympic Stadium (con Metallica) 14 de junio : Copenhague, Parken Stadium (con Metallica)

: Copenhague, Parken Stadium (con Metallica) 20 de junio : Natz-Schabs, Alpen Flair

: Natz-Schabs, Alpen Flair 21 de junio : Grafenhainichen, Full Force Festival

: Grafenhainichen, Full Force Festival 22 de junio : Graspop Metal Meeting, Dessel

: Graspop Metal Meeting, Dessel 29 de junio : Jera On Air, Ysselsteyn

: Jera On Air, Ysselsteyn 5 de julio : Varsovia, PGE Narodowy (con Metallica)

: Varsovia, PGE Narodowy (con Metallica) 12 de julio : Madrid, Estadio Civitas Metropolitano (con Metallica)

: Madrid, Estadio Civitas Metropolitano (con Metallica) 10 de agosto : Walton On Trent, Bloodstock Open Air

: Walton On Trent, Bloodstock Open Air 11 de agosto: Kortrijk, Alcatraz Festival

Architects: De los Inicios a la Cima del Metalcore

La historia de Architects se remonta a 2004 en Brighton, Inglaterra, cuando los hermanos gemelos Dan y Tom Searle decidieron formar una banda que reflejara su pasión por el metalcore. Originalmente llamados Counting the Days, la banda pasó por varios cambios de nombre antes de establecerse como Architects.

Con un sonido influenciado por bandas como The Dillinger Escape Plan, Architects lanzó su primer álbum Nightmares en 2006, marcando el inicio de una era. A lo largo de los años, la banda ha experimentado con su sonido, pasando por fases más melódicas con The Here and Now en 2011, hasta regresar a sus raíces con Daybreaker en 2012.

El sexto álbum de la banda, Lost Forever // Lost Together, lanzado en 2014, les ganó popularidad duradera y elogios de la crítica. Sin embargo, la tragedia golpeó en 2016 con la muerte del guitarrista y compositor principal Tom Searle, después de una valiente lucha contra el cáncer de piel. Su hermano Dan se convirtió en el único miembro original restante.

Architects continuó su legado con Holy Hell en 2018, el primer álbum grabado sin Tom, y más recientemente con For Those That Wish to Exist en 2021, que alcanzó el éxito en las listas del Reino Unido. Con su último single Curse, Architects demuestra que siguen siendo una fuerza imparable en la escena del metalcore.

Descubre la trayectoria sonora de Architects a través de su playlist de grandes éxitos en Spotify. Desde sus inicios crudos y técnicos hasta sus himnos más recientes, esta colección es un testimonio de su evolución y maestría. Sumérgete en el poderoso legado de Architects con su playlist más completa, una experiencia auditiva que captura la esencia de su viaje musical. ¡No te pierdas esta oportunidad de conectar con la historia de una de las bandas más influyentes del metalcore!