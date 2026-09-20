Architects estrenan “Machine”, su primera canción nueva desde The Sky, the Earth & All Between (2025), ya disponible junto a un videoclip a través de Epitaph.

Percepción y control: el vídeo de Jensen Noen

Escrita por Dan Searle y Sam Carter, y producida por el propio Searle, “Machine” empuja el sonido de la banda hacia nuevos territorios, con melodías expansivas y un estribillo pegadizo que se suma a la lista de himnos que han convertido a Architects en uno de los nombres más grandes del rock pesado actual. El videoclip, dirigido por Jensen Noen, parte de una realidad cotidiana que se va distorsionando hasta adentrarse en un mundo cada vez más abstracto, un ejercicio sobre la percepción y el control que encaja con el propio título de la canción y con la sensación de sobrecarga sensorial que atraviesa buena parte del tema. No es la primera vez que Noen trabaja con la banda: el director, que también ha firmado vídeos para Bring Me the Horizon, Motionless in White o Falling in Reverse, ya estuvo detrás del clip de “Blackhole”, uno de los adelantos de su disco anterior. Es, además, una firma que aporta continuidad visual a la trayectoria reciente del grupo: al igual que ocurrió con “Blackhole”, el nuevo vídeo apuesta por una producción de alto nivel, con localizaciones y efectos que refuerzan la sensación de que Architects se mueven ya en las ligas más altas del rock pesado, tanto en lo sonoro como en lo visual.

El disco que los llevó hasta aquí

“Machine” llega después de una racha especialmente fuerte para Architects. The Sky, the Earth & All Between, su undécimo disco, publicado en febrero de 2025, supuso un nuevo capítulo para la banda, con varios singles número uno consecutivos en las radios de rock estadounidenses y un puesto 23 en la lista Billboard Rock Albums. La crítica lo recibió como una de las mejores colecciones de canciones de su carrera, un disco capaz de moverse entre lo agresivo, lo melódico y lo experimental sin perder nunca una visión de conjunto, desde la ferocidad de “Blackhole” hasta el brillo casi pop de “Everything Ends”. Que “Machine” llegue sin disco anunciado todavía sugiere que Architects no tienen ninguna prisa por cerrar ese capítulo: por ahora, la canción funciona como una declaración suelta de hacia dónde puede seguir estirándose ese sonido. Todo apunta a que, en esta ocasión, la banda ha decidido dejar que el sonido hable primero, sin la presión añadida de tener que encajarlo dentro de un relato de álbum ya cerrado.

De los pubs de Brighton a los pabellones con Korn

La banda, que ha compartido escenario con Metallica y Linkin Park y encabezado sus propias giras de pabellones, se une ahora a Korn para su gira por pabellones de Reino Unido y Europa en octubre y noviembre, con paradas en París, Londres, Berlín, Ámsterdam y Milán, entre otras ciudades. Para un grupo que empezó tocando en pubs de Brighton a mediados de los 2000, compartir cartel con una de las bandas fundacionales del nu metal en recintos de esa escala es la confirmación de una escalada que llevan más de una década construyendo, fecha a fecha, disco a disco. Para muchos seguidores de la banda desde sus primeros discos, esa escalada plantea también una pregunta abierta sobre hasta qué punto ese crecimiento ha transformado su sonido original, algo que la propia banda nunca ha rehuido y que forma parte del debate habitual entre sus fans más veteranos.

Architects, veinte años reinventando el metalcore

Formados en Brighton en 2004 por los hermanos gemelos Dan y Tom Searle, Architects llevan dos décadas siendo una de las bandas más influyentes del metalcore británico, un recorrido marcado por la trágica muerte de Tom Searle en 2016 y por la reinvención constante que ha definido cada uno de sus discos desde entonces. For Those That Wish to Exist (2021) les dio su primer número uno en la lista de álbumes del Reino Unido, The Classic Symptoms of a Broken Spirit (2022) fue el último disco con el guitarrista Josh Middleton antes de su salida del grupo en 2023, y The Sky, the Earth & All Between (2025) confirmó a una banda que, lejos de aferrarse a la fórmula que los hizo grandes, sigue empujando su sonido hacia territorios nuevos disco tras disco, con Sam Carter a la voz y Dan Searle como principal arquitecto compositivo del grupo desde hace ya varios lanzamientos.

¿Qué te parece este nuevo single de Architects, y hacia dónde crees que puede llevarles su próximo disco, todavía sin fecha ni anuncio oficial?

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