Arctic Monkeys regresan con «Opening Night» y lideran el espíritu colectivo de «HELP(2)»

Cuatro años después de su último lanzamiento, Arctic Monkeys vuelven a escena con Opening Night, un tema inédito que sirve como carta de presentación del ambicioso proyecto benéfico HELP(2), impulsado por War Child y producido por James Ford. La canción, grabada en Abbey Road durante una intensa semana de noviembre de 2025, marca el primer material nuevo de la banda desde The Car y confirma que el cuarteto de Sheffield sigue siendo uno de los grandes polos de atracción del indie global. Según la información publicada por NME , el álbum reúne a una constelación de artistas de primer nivel —desde Damon Albarn y Depeche Mode hasta Olivia Rodrigo, Foals, Big Thief, Fontaines D.C. o Wet Leg— en un proyecto que recupera el espíritu del legendario Help de 1995.

El lanzamiento de Opening Night llega acompañado de una narrativa que subraya la urgencia del momento: War Child recuerda que casi uno de cada cinco niños en el mundo vive hoy afectado por conflictos armados. El proyecto HELP(2) no solo busca recaudar fondos, sino también reactivar la idea de comunidad artística ante un contexto global cada vez más complejo. La participación de Jonathan Glazer como director creativo añade una capa visual poderosa, con imágenes filmadas por niños en zonas de conflicto y en las propias sesiones de grabación, reforzando el concepto “By Children, For Children”.

Además de la aportación de Arctic Monkeys, el disco destaca por colaboraciones inesperadas y versiones muy especiales: Arooj Aftab y Beck reinterpretan Lilac Wine, Depeche Mode revisitan Universal Soldier, Fontaines D.C. rinden homenaje a Sinéad O’Connor con Black Boys On Mopeds, y Olivia Rodrigo se une a Graham Coxon para una lectura íntima de The Book of Love. La selección de artistas y la variedad estilística convierten a HELP(2) en un documento generacional que, como señala NME, aspira a repetir el impacto cultural y solidario del álbum original de 1995.

Arctic Monkeys: Cómo cuatro chavales de Sheffield redefinieron el sonido del siglo XXI

La trayectoria de Arctic Monkeys es una de las más singulares y consistentes del rock británico contemporáneo. Desde su irrupción en 2006 con el ya clásico Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, la banda liderada por Alex Turner ha demostrado una capacidad inusual para reinventarse sin perder identidad. Su debut se convirtió en el álbum más vendido de la historia del Reino Unido en su primera semana, impulsado por himnos como I Bet You Look Good on the Dancefloor y When the Sun Goes Down. Con Favourite Worst Nightmare (2007), el grupo consolidó su sonido frenético y afilado, mientras que Humbug (2009), producido en parte por Josh Homme, abrió la puerta a una estética más oscura y psicodélica. La evolución continuó con Suck It and See (2011), un trabajo más melódico que anticipaba el giro definitivo hacia la sofisticación que llegaría dos años después.

Ese punto de inflexión fue AM (2013), un álbum que no solo redefinió la carrera del grupo, sino que se convirtió en uno de los discos más influyentes de la década. Su mezcla de riffs pesados, cadencias hip hop y sensualidad nocturna llevó a la banda a un estatus global, con temas como Do I Wanna Know? o R U Mine? convertidos en clásicos instantáneos. Tras un largo silencio, Arctic Monkeys sorprendieron en 2018 con Tranquility Base Hotel & Casino, un giro radical hacia el lounge espacial y la narrativa conceptual, que dividió a parte del público pero fue ampliamente celebrado por la crítica. Su último álbum hasta la fecha, The Car (2022), profundizó en esa línea cinematográfica con arreglos orquestales y una producción exquisita a cargo de James Ford. Ahora, con Opening Night, la banda vuelve a demostrar que sigue en movimiento, siempre dispuesta a explorar nuevos territorios sin renunciar a su instinto creativo.

