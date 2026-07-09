Durante semanas, algo raro ocurría en los carteles de los grandes festivales españoles del verano. Un nombre desconocido, Bigger Splash, aparecía metido con calzador entre bandas consagradas, sin biografía, sin redes sociales, sin una sola pista de quién se escondía detrás. Los más atentos empezaron a sospechar. El resto, simplemente, hizo cola.

Un timo precioso: cómo Arde Bogotá se coló en tres festivales sin decir su nombre

El miércoles 8 de julio, en uno de los escenarios «pequeños» del Mad Cool 2026, el misterio se resolvió entre gritos: Arde Bogotá salieron al escenario que llevaba días anunciado bajo un alias falso. Multitud de personas habían acertado la apuesta y llenaron la carpa hasta reventarla, en una de las escenas más comentadas del arranque del festival madrileño (si quieres planificar bien tu paso por el recinto, aquí tienes nuestra guía de supervivencia del Mad Cool 2026).

El «error» en el cartel, por supuesto, no fue ningún error. La banda cartagenera repetirá la estrategia, con el mismo pseudónimo, este fin de semana en el Festival Cruïlla de Barcelona y en el Bilbao BBK Live, dos citas que también hemos repasado en nuestra selección de imprescindibles del Cruïlla 2026 y en la ficha del BBK Live.

«Bigger Splash», la canción que dispara el nuevo disco

El secreto tenía truco doble, porque el concierto sorpresa servía también como estreno en directo de «Bigger Splash», segundo adelanto del tercer álbum de estudio de Arde Bogotá tras «Instrucciones». El single, publicado oficialmente el 8 de julio por Sony Music España, se aleja de la urgencia habitual del grupo para instalarse en un medio tiempo más contenido: guitarras limpias, bajo protagonista y una interpretación vocal más frágil, sin renunciar por ello a la intensidad que ha hecho grande a la banda en directo.

La producción corre a cargo de Joe Chiccarelli, grabada en los históricos EastWest Studios de Los Ángeles, un dato que por sí solo ya dice mucho sobre las ambiciones de este tercer disco. Quienes esperaban una continuación directa de «Instrucciones» se van a encontrar con algo distinto: una canción que respira antes de explotar, construida para el estribillo final más que para el arranque.

Antonio García, Hockney y la piscina que no está vacía

El título no es casual. «Bigger Splash» remite directamente a A Bigger Splash, el célebre cuadro que David Hockney pintó en 1967: una piscina californiana, una casa moderna al fondo y, en el centro del lienzo, el chapoteo de un salto que ya ha terminado. Arde Bogotá toma prestada esa imagen para su nuevo single, en línea con el gusto que Antonio García viene mostrando desde «La Noche» o «Cowboys de la A3» por títulos y referencias que funcionan como pequeñas postales antes incluso de escuchar la canción.

Es ese tipo de detalles lo que ha ido consolidando a la banda como una de las voces más singulares del rock en español de los últimos años, con un directo que sigue funcionando como su mejor tarjeta de presentación (lo comprobamos en nuestra crónica del Mad Cool 2025, cuando ya eran de los nombres imprescindibles del cartel).

Próxima parada: Cruïlla, BBK Live y una cita pendiente en Tenerife

Después de repetir el juego de identidades en Barcelona y Bilbao este fin de semana, Arde Bogotá tiene ya marcada su siguiente fecha oficial en el calendario: el 1 de agosto en Tenerife, un concierto con carga simbólica especial porque salda una promesa pendiente desde el verano de 2023, cuando la banda tuvo que cancelar su actuación en la isla por los graves incendios que la azotaron.

Mientras tanto, la cuenta atrás para el tercer álbum sigue su curso, alimentada canción a canción y golpe de efecto a golpe de efecto. Si esta estrategia de apariciones sorpresa ha demostrado algo en apenas 72 horas, es que el público sigue dispuesto a hacer cola por una banda que ya no necesita ponerse su propio nombre en el cartel para llenar cualquier escenario.

▶ «Bigger Splash» — Arde Bogotá | Single | Sony Music España | 8 de julio de 2026

¿Te has cruzado con Bigger Splash sin saber que era Arde Bogotá? ¿Crees que este medio tiempo apunta a un disco más introspectivo que «Instrucciones»? ¿Vas a perseguir el pseudónimo en el Cruïlla o el BBK Live? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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