Arde Bogotá ha estrenado “El Club de la Gente Sola”, tercer adelanto de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), su próximo álbum, que verá la luz el 2 de octubre. La banda cartagenera ya había avanzado el tema en directo durante Bilbao BBK Live, dentro del concierto camuflado bajo el nombre “Bigger Splash”, y ahora lo publica acompañado de un videoclip que vuelve a mirar hacia su ciudad natal, Cartagena. No es casual que la canción comparta título con el propio disco: el concepto de El Club de la Gente Sola vertebra todo el proyecto y da nombre tanto al single como al universo narrativo que la banda lleva construyendo desde sus dos adelantos anteriores.

Un corazón de hierro en una pista de baile

“El Club de la Gente Sola” habla de la soledad crónica convertida en experiencia colectiva: una discoteca llena de cuerpos que bailan sin llegar a encontrarse, corazones curtidos en la costumbre de no sentir nada. Antonio García, Dani Sánchez, José Ángel Mercader y Pepe Esteban construyen la canción sobre un ritmo donde el pop y el punk actúan como anfitriones, con un estribillo evocador y un desarrollo instrumental milimétrico en el que, según ha explicado la propia banda, cada pieza ocupa el lugar exacto que le corresponde. No es una anécdota menor: el grupo ha reconocido que fue el tema del disco que más trabajo les costó cerrar y el que más transformaciones sufrió durante el proceso de composición, aunque el resultado final compensa con creces el esfuerzo. El resultado conecta con la trayectoria reciente del grupo, que en 2026 ha ido soltando pistas de una evolución hacia sonidos más nocturnos y bailables sin renunciar del todo a su ADN de rock, ampliando así el terreno emocional de un disco que promete moverse en registros poco habituales para la banda.

Un videoclip rodado en los túneles de submarinos de Cartagena

El lanzamiento se ha acompañado de un videoclip rodado íntegramente en los antiguos túneles subterráneos de submarinos de El Espalmador, en Cartagena, gracias a la mediación de la Cartagena Film Office, que ha facilitado a la productora el acceso a un enclave de gran valor histórico y patrimonial. Dirigido por Guillermo Aliaga, con dirección creativa de Sabotage Propaganda, el vídeo recupera al ingeniero obsesionado con construir un corazón indolente que ya apareció en “Instrucciones”, rodado en el antiguo taller de óptica de la Armada en Los Barreros, y en “Bigger Splash”. Esta vez, el búnker se transforma en el escenario de una suerte de crash test ambientado en los años ochenta, un laboratorio hermético donde el invento es sometido a pruebas extremas mientras un grupo de personas observa, expectante, dispuesto a probarlo: son, precisamente, los miembros de El Club de la Gente Sola. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que la elección del enclave por parte de una banda con la proyección de Arde Bogotá «nos permite mostrar una Cartagena diferente, sorprendente y todavía desconocida para muchísima gente», en línea con el objetivo municipal de recuperar este tipo de espacios para el circuito cultural y turístico de la ciudad.

De Cowboys de la A3 a Manufacturas del Club de la Gente Sola

Formados en Cartagena en 2017, Arde Bogotá se consolidaron como una de las bandas de rock más importantes del panorama español con Cowboys de la A3 (2023), disco encabezado por el single 100% rock “Los Perros” y por la balada folk-rock que da título al álbum, y que les valió seis premios en la primera edición de los Premios de la Academia de Música en 2024, incluyendo Álbum del Año, Artista del Año y Mejor Álbum de Rock. Desde entonces, el grupo ha ido ensanchando su mapa sonoro con colaboraciones como la que hicieron junto a Enrique Bunbury en una nueva versión de “La Salvación”, o con canciones como “La Torre Picasso”, de más de ocho minutos, y “Flores de Venganza”, con las que cerraron el ciclo de su segundo álbum y abrieron nuevas rutas creativas.

“El Club de la Gente Sola” llega ahora como tercer single de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), tras “Instrucciones” y “Bigger Splash”, y confirma el pulso de un disco producido por Joe Chiccarelli y grabado en los históricos EastWest Studios de Los Ángeles. Todas estas canciones podrán escucharse en directo en la gira ABT002, que llevará a la banda de vuelta al continente americano con paradas en salas emblemáticas de ciudades como Brooklyn, Los Ángeles, Ciudad de México y Miami, mercados en los que el grupo ya ha ido construyendo público propio en los últimos años a base de festivales y conciertos en solitario, incluidas paradas anteriores en salas como The Echo, en Los Ángeles.

▶ “El Club de la Gente Sola” — Arde Bogotá | 28 de agosto de 2026 | Sony Music

¿Te ha convencido este giro más bailable de Arde Bogotá, o prefieres su lado más directo y rockero?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.