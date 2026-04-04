Arlo Parks se sumerge en sus heridas más profundas con su nuevo single “Beams”

La británica Arlo Parks vuelve a demostrar por qué es una de las voces más sensibles y necesarias de su generación con “Beams”, el último adelanto antes de que Ambiguous Desire vea la luz el 3 de abril a través de Transgressive Records. La canción llega tras “Get Go”, “Heaven” y “2SIDED”, completando un cuarteto de pistas que exploran la vulnerabilidad desde distintos ángulos, siempre con esa mezcla de intimidad y claridad emocional tan característica en su obra.

En “Beams”, Arlo Parks se adentra en un territorio especialmente delicado: el miedo a ser una carga, la sensación de arrastrar un dolor antiguo que pesa más de lo que debería y la lucha interna entre huir, congelarse o plantar cara. Ella misma lo explica con una honestidad desarmante: “Es sobre el dolor de sentirte descartado, o de sentir que la herida más antigua que llevas como una piedra es una carga no solo para ti, sino para todos los que te rodean —el peor miedo. Va sobre la indiferencia y sobre luchar, huir o quedarte paralizado. Pero también sobre intentar (poco a poco) querer algo mejor para ti y darte cuenta de que eres alguien digno de amor en tu totalidad”.

Musicalmente, el tema encaja en esa línea que Arlo Parks ha ido construyendo con mimo: un pop alternativo cálido, nocturno y profundamente humano, que encuentra en la comunidad y la vida nocturna una fuente de inspiración y refugio. “Beams” funciona como un cierre emocional perfecto para esta etapa previa al lanzamiento del álbum, dejando claro que Ambiguous Desire será un trabajo marcado por la introspección, la fragilidad y la búsqueda de un espacio propio donde sanar.

Arlo Parks, una narradora que convierte sus cicatrices en canciones luminosas

En apenas unos años, Arlo Parks ha pasado de ser una promesa del indie británico a consolidarse como una de las narradoras más finas del pop contemporáneo. Su debut Collapsed in Sunbeams (2021) la situó en el mapa internacional gracias a su mezcla de spoken word, soul y pop íntimo, y le valió un Mercury Prize. Con My Soft Machine (2023), amplió su paleta sonora sin perder su esencia confesional. Ahora, con Ambiguous Desire, Arlo Parks continúa explorando las complejidades emocionales de la juventud, la identidad y la salud mental, siempre desde una sensibilidad poética que la distingue. Su discografía, aunque breve, ya demuestra una coherencia y una madurez poco comunes, y cada nuevo lanzamiento confirma que estamos ante una artista que convierte la vulnerabilidad en un lenguaje propio.

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