Arn-Identified Flying Objects and Alien Friends publican su nuevo single «Happy People Won’t Hear», una perfecta mezcla de melodía y oscuridad

Arn-Identified Flying Objects and Alien Friends han lanzado un nuevo sencillo que te dejará boquiabierto. Happy People Won’t Hear es una explosión de melodías alegres y letras profundamente oscuras. La canción comienza con un ritmo vibrante al estilo de los Beach Boys, pero hacia el final, se transforma en un vals del siglo XIX, evocando a la familia Strauss. Esta transición irónica subraya un mensaje potente: mientras el mundo se enfrenta a la opresión, la guerra y la violencia, las personas felices y ricas permanecen ajenas, disfrutando de su burbuja de felicidad.

En su vida anterior, Alien Friend era guitarrista y vocalista de la banda sueca Redmoon. Ahora, en su proyecto en solitario, ha lanzado una serie de sencillos y un álbum doble entre 2021 y 2022, co-producido por el legendario David Myhr de The Merrymakers. Este trabajo fusiona power pop, folk y rock indie, con raíces en los años sesenta y setenta, pero con una frescura contemporánea. Las letras son sinceras, poéticas y a veces irónicas. En 2023, con el álbum No Sweets for E, el proyecto exploró sonidos de los años cincuenta y el americana.

Los próximos lanzamientos prometen seguir sorprendiendo, con influencias de la música folclórica sueca, y quizá la mejor forma de ir descubriendo esta nueva etapa de Arn-Identified Flying Objects and Alien Friends es con este Happy People Won’t Hear. Y es que, ¿a quién no le gusta un poco de buen indie sueco?