“Bittersweet Blue” ya se puede escuchar. La canción que la prensa británica llevaba meses describiendo como “casi mítica” y “perdida” por fin ha salido de los archivos de Ash: nunca llegó a terminarse en su momento, y treinta años después se estrena como uno de los cuatro temas inéditos de la reedición de 1977.

La canción llega como adelanto de la 30th Anniversary Edition del disco, que sale el 16 de octubre vía BMG e incluye, además de “Bittersweet Blue”, una nueva versión de “Oh Yeah”, una mezcla demo de “Girl From Mars” y un corte acústico de “Gone the Dream”. A ellas se suma un segundo disco con la actuación completa que la banda dio en STABAL Studios en 2021, donde tocaron 1977 de principio a fin junto a otros temas de la época. La edición estará disponible en vinilo 2LP Green & Black “Inkplosion”, en 2CD Digisleeve con libreto y en formato digital. La reedición completa, con tracklist detallado y fechas de gira, ya la contamos en su momento.

El estreno llega en plena celebración del trigésimo aniversario de 1977, el disco debut que en 1996 convirtió a Ash en nombre propio del Britpop, llegó al número uno en Reino Unido y terminó certificado platino. La banda encadena esta reedición con un año cargado: en octubre de 2025 publicaron su noveno álbum, Ad Astra, y el batería Rick McMurray ha descrito el momento como una forma de conectar ambos discos: «we’re tying all this together» («lo estamos uniendo todo»). Ahora cierran el círculo revisitando el disco que lo empezó todo, con una gira mundial que arranca en septiembre por Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático antes de cruzar a Europa y cerrar en Reino Unido e Irlanda en diciembre. Tim Wheeler, además, ha anunciado en paralelo su primera gira acústica en solitario por Irlanda, prevista para octubre.

Ash: de Downpatrick a icono accidental del Britpop

Ash se formaron en 1992 en Downpatrick, Irlanda del Norte, cuando Tim Wheeler, Mark Hamilton y Rick McMurray todavía iban al instituto. Tras el EP Trailer (1994), su debut 1977 se publicó en 1996 producido por Owen Morris (recién salido de trabajar con The Verve), llegó al número uno en Reino Unido y terminó certificado platino, con himnos como “Girl From Mars”, “Goldfinger” y “Oh Yeah” que los convirtieron en referencia de una generación pese a que ninguno de los tres había cumplido los veinte años cuando lo grabaron. La revista NME llegó a incluirlo entre los 500 mejores discos de la historia. Tras el éxito del debut, la banda incorporó a Charlotte Hatherley como segunda guitarrista, con quien grabaron discos como Nu-Clear Sounds (1998) y Free All Angels (2001) antes de que ella dejara la formación en 2006 y Ash volvieran a ser trío. Tres décadas y nueve discos de estudio después, la banda sigue en activo, y esta reedición es su forma de cerrar el círculo con el disco que lo empezó todo.

¿Qué canción de la reedición te genera más curiosidad: la propia “Bittersweet Blue” o alguna de las versiones nuevas?

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