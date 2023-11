AURORA estrena «Your Blood», un himno a la belleza del alma humana

La cantante noruega de alt-pop AURORA ha lanzado hoy (8 de noviembre) su nuevo sencillo Your Blood, una canción que celebra la belleza del alma humana en todas sus formas y que marca una nueva era en su discografía. Puedes escucharla a continuación.

Your Blood, coescrita, producida y grabada por Chris Greatti (Lady Gaga, Willow, Yungblud, Grimes), es la primera canción que AURORA publica desde que lanzó su exitoso tercer álbum The Gods We Can Touch, que alcanzó el número uno en las listas de varios países.

Según ha explicado AURORA, Your Blood trata sobre la compasión y la empatía que somos capaces de mostrar como seres humanos, incluso cuando no entendemos lo que otros están pasando. «El mundo siempre está sangrando. Y nunca sabes lo que está pasando bajo la piel de las personas. Creo que solo cuando nos acercamos a los demás, entendemos qué compasión y belleza somos capaces de mostrar como seres humanos», ha dicho.

Y ha añadido: «Aunque no podamos entender lo que la gente está viviendo: deberíamos intentarlo. Si no lo hacemos, ¿qué vale realmente una vida? A veces, enfrentarse al dolor, al tuyo propio o al del mundo, duele tanto que parece que te mueres. Pero en realidad, creo que es entonces cuando nacemos. Tu sangre. Mi sangre. Nuestra sangre».

La nueva canción llega después de que AURORA compartiera los detalles de su primer libro, The Gods We Can Touch, que se publicará el 16 de noviembre a través de Decca Records & Faber Music.

Your Blood también viene acompañada del anuncio de que AURORA ofrecerá una serie de conciertos en vivo por su país natal, Noruega. Disfrutemos de este nuevo capítulo de su discografía.