Automotion estrena «Liquify», un tema que fusiona el rock y el jungle

La banda londinense Automotion, liderada por Jesse Hitchman y formada por Finton Eatwell-Hurst, Otis Eatwell-Hurst y Lennon Gallagher (hijo del ex Oasis Liam Gallagher), ha lanzado su nuevo single Liquify, una canción que mezcla el rock con el jungle, un género de música electrónica surgido en los años 90.

Según ha explicado Hitchman, la inspiración para el tema vino de “una vieja canción de jungle, pero a través del proceso de escritura se ha alejado tanto de su influencia que tiene vida propia”. El vocalista también ha señalado que la canción está “impulsada por la tensión entre el deseo de crear algo nuevo y tener gusto personal”.

Descubre «Liquify», disponible en el nuevo EP de Automotion

Liquify es el primer adelanto del próximo EP de Automotion, que aún no tiene fecha de lanzamiento, y cuenta con la producción de Faris Badwan, cantante de The Horrors, y la mezcla de Patrick James Fitzroy, que ha trabajado con bandas como PVA, Sorry o Katy J Pearson.

Automotion debutó en 2021 con el EP In Motion, que trataba sobre “el dominio de la tecnología en la sociedad, convertirse y superarse y el inicio de un viaje hacia la creación de algo nuevo”.