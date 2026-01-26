Avalon Emerson vuelve con fuerza: un segundo álbum que amplía su universo sonoro

La productora, DJ y ahora también líder de banda Avalon Emerson regresa con un nuevo capítulo bajo el proyecto Avalon Emerson & the Charm, anunciando su segundo álbum Written Into Changes, que verá la luz el 20 de marzo a través de Dead Oceans. La noticia llega tras un 2025 especialmente activo, en el que la artista lanzó la serie de singles Perpetual Emotion Machine y remezcló Next Is the E de Moby, reafirmando su inquietud creativa y su capacidad para moverse entre la electrónica y el pop alternativo con una naturalidad sorprendente.

Este nuevo trabajo nace de un proceso de reflexión y evolución. Si su debut de 2023, & the Charm, apostaba por un sonido más íntimo y “de dormitorio”, Written Into Changes se construye pensando en escenarios más grandes, en la energía de los directos y en cómo las canciones pueden crecer cuando se enfrentan a un público masivo. La propia Emerson reconoce que tocar aquellas primeras canciones en festivales fue un aprendizaje que ha marcado la dirección de este segundo álbum. Para ello ha contado de nuevo con Bullion, coproductor del debut, y con Rostam Batmanglij, figura clave en la escena indie y conocido por su trabajo con Vampire Weekend. El resultado promete un sonido más expansivo, dinámico y emocionalmente directo.

El primer adelanto, Jupiter and Mars, llega acompañado de un videoclip dirigido por Ben Turok y muestra una faceta más luminosa y melódica del proyecto, con un pulso pop que contrasta con la contundencia de Eden, el single previo que abrirá el álbum. Según Pitchfork y Brooklyn Vegan, la colaboración con Rostam ha sido especialmente fluida, permitiendo a Emerson explorar nuevas texturas sin perder su sello personal.

Además, Avalon Emerson & the Charm acompañará el lanzamiento con una gira que recorrerá Europa, Estados Unidos y varios festivales, incluyendo C2C Festival en Nueva York y citas en Italia, Países Bajos y Portugal, alternando conciertos de banda con sesiones DJ.

La metamorfosis de Avalon Emerson: de DJ visionaria a líder de banda

La carrera de Avalon Emerson es un ejemplo de cómo un artista puede expandir su identidad sin perder coherencia. Nacida en Arizona y formada musicalmente entre San Francisco y Berlín, se consolidó primero como DJ y productora dentro de la escena techno y electrónica más vanguardista. Sus sets, cargados de narrativa y sensibilidad melódica, la llevaron a convertirse en una figura habitual en clubes y festivales internacionales. Sin embargo, su inquietud creativa la empujó a explorar nuevos territorios, y así nació Avalon Emerson & the Charm, un proyecto que combina electrónica, indie pop y songwriting emocional. Su debut & the Charm (2023) fue recibido con entusiasmo por la crítica especializada, destacando su capacidad para integrar guitarras, sintetizadores y melodías íntimas sin renunciar a su ADN electrónico.

Con Written Into Changes, Emerson da un paso más en esa evolución. El álbum, compuesto a lo largo de cinco años marcados por mudanzas entre Berlín, Los Ángeles y Nueva York, funciona como un diario emocional y geográfico. La artista ha explicado que este periodo de tránsito influyó directamente en la escritura, permitiéndole procesar experiencias personales y profesionales desde una perspectiva más madura. La participación de músicos como Hunter Lombard (guitarra) y Keivon Mehdi Hobeheidar (bajo) añade profundidad instrumental a un proyecto que, sin abandonar la electrónica, abraza cada vez más la estructura clásica de banda. La discografía de Emerson demuestra una constante búsqueda de equilibrio entre la pista de baile y la canción pop, entre la introspección y la energía expansiva. Con este nuevo álbum, todo apunta a que su universo seguirá creciendo, consolidándola como una de las voces más interesantes y versátiles de la música alternativa actual.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.