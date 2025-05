Avril Lavigne y Simple Plan encienden la nostalgia con “Young & Dumb”

La reina del pop-punk Avril Lavigne ha unido fuerzas con sus compatriotas canadienses Simple Plan para lanzar Young & Dumb, un single vibrante que captura la esencia rebelde y nostálgica de los 2000. Estrenado a través de Big Noise, el tema es un himno generacional coescrito por Lavigne, los miembros de Simple Plan y producido por John Feldmann, conocido por su trabajo con Blink-182 y Good Charlotte. Este lanzamiento, que precede la segunda etapa del Greatest Hits Tour de Lavigne en verano de 2025, celebra la duradera amistad entre los artistas y su conexión con los fans que han crecido con ellos durante más de dos décadas.

Young & Dumb es un regreso al sonido crudo y enérgico del pop-punk de principios de los 2000, con una percusión contundente y letras que evocan la libertad de la juventud. Lavigne abre el tema con versos que transportan a 2002 mientras que Pierre Bouvier, vocalista de Simple Plan, se une en el segundo verso, reflexionando sobre los años transcurridos. El coro, cantado a dúo, es un estallido de nostalgia.

El single está dedicado a los fans que han seguido a ambos artistas desde sus inicios. Lavigne compartió en Instagram: “Esta canción es para vosotros, los que nos habéis seguido por más de 20 años, los que estáis listos para despertar al punk rockero que aún lleváis dentro”.

La colaboración tiene un trasfondo personal: Lavigne y Simple Plan compartieron escenario en 2003 durante la gira Try to Shut Me Up de Lavigne, cuando ella promocionaba su debut Let Go y ellos su primer álbum, No Pads, No Helmets… Just Balls. Volvieron a unirse en 2024 para el Greatest Hits Tour, y esta nueva etapa en 2025, con Simple Plan como teloneros junto a Fefe Dobson y We The Kings, promete incluir Young & Dumb como un momento destacado.

Young & Dumb no solo es un guiño a los días de gloria del pop-punk, sino una celebración de la amistad y la conexión perdurable entre Avril Lavigne, Simple Plan y sus fans. Mientras se preparan para rockear en el All Your Friends Fest y el Greatest Hits Tour, este single es un recordatorio de que, como dice Bouvier, “de alguna manera, nada ha cambiado”.

Avril Lavigne y Simple Plan: íconos del pop-punk que siguen ardiendo

Avril Lavigne, nacida en 1984 en Napanee, Ontario, es una de las figuras definitorias del pop-punk. Su debut, Let Go (2002), con himnos como Complicated, Sk8er Boi y I’m With You, vendió más de 16 millones de copias y marcó a una generación. Le siguieron Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013), Head Above Water (2019) y Love Sux (2022), este último un retorno a sus raíces punk con colaboraciones como Bite Me con Travis Barker. Con más de 40 millones de discos vendidos, Lavigne ha influido en artistas como Billie Eilish y Olivia Rodrigo. Su Greatest Hits Tour (2024-2025) celebra dos décadas de carrera, con Simple Plan como teloneros en múltiples fechas.

Simple Plan, formado en 1999 en Montreal, es otro pilar del pop-punk canadiense. Su debut, No Pads, No Helmets… Just Balls (2002), incluyó éxitos como I’m Just a Kid y Perfect, resonando con adolescentes de la época. Siguieron Still Not Getting Any… (2004), Simple Plan (2008), Get Your Heart On! (2011), Taking One for the Team (2016) y Harder Than It Looks (2022). Conocidos por su energía en vivo, Simple Plan ha mantenido una base leal de fans, como destacó CBC Music al celebrar los 20 años de Still Not Getting Any…. Su colaboración con Lavigne en Young & Dumb (2025) refuerza su legado compartido.

Ambos artistas, surgidos de pequeñas ciudades canadienses, han evolucionado sin perder la chispa de sus inicios. Lavigne ha mantenido su autenticidad, mientras Simple Plan sigue capturando la angustia adolescente con frescura. Su amistad, forjada en la gira de 2003, brilla en Young & Dumb, un testimonio de su conexión y su amor por el pop-punk.

