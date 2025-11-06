Babyshambles vuelven con bastón, melodía y actitud: así suena «Dandy Hooligan»

Después de más de una década de silencio, Babyshambles regresa con Dandy Hooligan, un nuevo single que mezcla reggae, ska y pop con la elegancia callejera que siempre ha caracterizado a Pete Doherty y compañía. La canción, grabada entre Normandía y Manchester, marca el primer lanzamiento de la banda desde Sequel to the Prequel en 2013. Producida por Mike Moore y mezclada por Ross Orton (conocido por su trabajo con Arctic Monkeys y M.I.A.), el tema es un homenaje a Bob Morris, activista antifascista y figura cercana al grupo, quien protagoniza el videoclip rodado en Soho por Roger Sargent.

La letra, con versos como “He’s rude in temper, rude in style / Him a wicked and a wild”, retrata a Morris como un personaje combativo y entrañable, fiel al espíritu rebelde de la banda. Este lanzamiento precede a la gira de reunión que arranca el 13 de noviembre en Coventry y recorrerá Reino Unido hasta mediados de diciembre. En declaraciones a NME, Doherty adelantó que podrían publicar más material durante los conciertos, incluyendo B-sides inéditos. Además, han anunciado una reedición especial por el 20º aniversario de Down in Albion, su debut de 2005, con rarezas y sesiones nunca antes publicadas.

La vuelta de Babyshambles no es solo musical: también es emocional. La muerte del guitarrista original Patrick Walden en junio fue, según Doherty, “el detonante” para concretar el regreso. Tras años de sobriedad compartida con el guitarrista Mick Whitnall, el grupo parece haber encontrado el equilibrio necesario para volver a los escenarios sin repetir los excesos del pasado.

De la anarquía a la redención: el viaje musical de Babyshambles

Babyshambles nació en 2003 como el proyecto alternativo de Pete Doherty tras su salida de The Libertines, y rápidamente se convirtió en un fenómeno del indie británico. Su primer álbum, Down in Albion (2005), producido por Mick Jones de The Clash, fue un caos encantador: letras crudas, producción desordenada y una energía punk que conectó con una generación desencantada. Le siguió Shotter’s Nation (2007), más pulido y melódico, con producción de Stephen Street (colaborador de Blur y The Smiths), que mostró una evolución sonora sin perder la esencia bohemia. En 2013, lanzaron Sequel to the Prequel, su disco más cohesionado, con influencias de jazz, pop y garage rock, y una portada ilustrada por el artista británico Damien Hirst.

Aunque la banda nunca alcanzó el estatus comercial de otros grupos contemporáneos, su impacto cultural fue profundo. Doherty, con su aura de poeta maldito, se convirtió en una figura icónica del rock británico de los 2000, tanto por su música como por sus turbulencias personales. La química con Whitnall y el espíritu libre de sus composiciones mantuvieron viva la llama de Babyshambles, incluso en los años de inactividad. Ahora, con Dandy Hooligan y una gira que promete revivir clásicos como Killamangiro o Albion, el grupo vuelve no solo para celebrar su legado, sino para demostrar que aún tienen algo que decir.

