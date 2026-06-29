Bad Nerves llevan dos años moviendo el suelo allá donde van. Han acompañado a Green Day por Sudamérica y Europa, han abierto para Weezer en su gira continental (la vimos de cerca cuando pasaron por Barcelona), han conquistado festivales en Australia y Japón, y se han plantado en el cartel de Lollapalooza a ambos lados del Atlántico. Pero si Still Nervous (2024) fue el disco que los puso en el mapa de forma definitiva, lo que llega ahora apunta más alto. El 24 de junio publicaron «Network» a través de Loosegroove Records, el sello del guitarrista de Pearl Jam Stone Gossard, y con ella abren el capítulo más ambicioso de su carrera.

59 segundos para desmantelar el mundo

Hay canciones que no necesitan más de un minuto para hacer daño. «Network» dura 59 segundos. Cincuenta y nueve segundos en los que el quinteto de Essex apunta directamente a la manipulación mediática, la saturación de información y los ciclos de noticias de 24 horas que moldean la percepción pública y controlan narrativas en silencio. No hay metáforas blandas: la banda lo plantea como una llamada a la resistencia, con un coro que invita a berrear «¡Free the people!» a todo pulmón.

Más pesada, más oscura y más confrontacional que cualquier cosa que hayan publicado hasta ahora, «Network» representa una evolución deliberada en su sonido. La tensión se construye desde los primeros compases con baterías desbocadas y guitarras distorsionadas que no dan cuartel, y el resultado no suena a banda que se haya relajado con el éxito. Todo lo contrario. La propia banda no deja lugar a dudas sobre cómo hay que afrontarla: «Está un poco fuerte, así que asegúrate de ponerlo al máximo para molestar a tus vecinos».

La portada y su ilusión suiza

La imagen que acompaña al single no es decorativa. Inspirada en una ilusión científica que Bad Nerves descubrieron durante una visita a un museo en Suiza, la portada presenta una figura robótica central que condensa visualmente los temas de la canción: control, programación y realidad manufacturada. La banda ha sugerido que este universo conceptual aún no ha terminado de desplegarse, lo que apunta a que «Network» es solo la primera pieza de algo más grande.

De Essex al mundo: dos años sin parar

Para entender por qué «Network» llega con tanta energía acumulada hay que repasar los dos últimos años. Desde la publicación de Still Nervous, Bad Nerves han recorrido el mundo sin casi parar: giras con Green Day por Sudamérica y Europa, fechas con Weezer, The Hives y Royal Blood, y escenarios tan distintos como los de Australia, Japón, el Rock am Ring y el Rock im Park alemanes, o el Lollapalooza de Chile y Chicago. Es mucha escuela para una banda que ya llegaba cargada de potencia.

El respaldo más notable de este período vino de Billie Joe Armstrong: el vocalista de Green Day los declaró públicamente «la mejor banda de Inglaterra ahora mismo» antes de invitarlos a acompañarles en la carretera. No es el tipo de comentario que se consigue haciendo las cosas a medias. La elección del sello tampoco es casual: Loosegroove Records, la misma casa fundada por Stone Gossard que en su día publicó Mirror Ball de Neil Young, dice mucho de cómo se percibe la proyección de la banda en el mercado anglosajón.

Un verano sin freno y fechas en las que soñar

«Network» no llega sola: es el punto de partida de la campaña de directo más ambiciosa que han emprendido hasta ahora. Bad Nerves pasarán el grueso del verano entre Europa y Estados Unidos, con paradas en el 2000trees (9 de julio, Reino Unido), el Lollapalooza de Chicago (30 de julio), el Outside Lands de San Francisco (7 de agosto), el CBGB Festival de Brooklyn (26 de septiembre) y el Austin City Limits, además de varias fechas apoyando a los Sex Pistols con Frank Carter en la costa este norteamericana.

El frontman Bobby Nerves no deja margen para la interpretación sobre lo que significa este momento: «Es lo más importante que haremos en nuestras vidas. Si nos recuerdan por algo, que sea por esto». Con 59 segundos de dinamita encendida en el bolsillo y la agenda que les espera, van muy en serio.

▶ «Network» — Bad Nerves | 24 de junio de 2026 | Loosegroove Records

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