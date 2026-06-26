Baiuca y Carlos Ares presentan «Noitada»: el ritual sonoro del verano gallego

Había algo inevitable en este encuentro. Baiuca y Carlos Ares, dos de las voces más singulares de la música gallega contemporánea, han unido sus universos en «Noitada», un sencillo estrenado el 24 de junio de 2026 —la noche de San Xoán, el solsticio de verano gallego por excelencia— en el Náutico de San Vicente de O Grove, en las Rías Baixas. No podría haber sido de otra manera: una canción sobre el impulso de escapar hacia el monte, las hogueras y la noche, presentada precisamente la noche en que Galicia lleva siglos haciendo exactamente eso.

Una canción nacida del monte y de la huida

«Noitada» tiene una génesis que sus autores describen con precisión casi poética. El tema nace, explican, del impulso «incontrolable de escapar hacia el medio del monte», de desaparecer entre los árboles y dejar atrás el ruido cotidiano. Pero esta fuga no es derrota: es un acto de afirmación. La canción está concebida para «bailar la huida, celebrar la raíz, y dejar atrás lo que ya no queremos mirar». Y en ella la noche no es simplemente el momento del día en que ocurre la historia; es, en palabras de los propios artistas, «casi un estado mental».

El título lo dice todo: noitada designa en gallego esas veladas largas, esas noches que se alargan porque nadie quiere que terminen. Y eso es exactamente lo que esta canción promete.

La alquimia sonora: folktrónica, reggae y dub

Musicalmente, «Noitada» es uno de esos raros momentos en que dos mundos se encuentran sin que ninguno ceda terreno. La producción de Alejandro Guillán, el músico de Catoira que desde 2017 firma como Baiuca, mantiene toda la identidad de su electrónica orgánica y atlántica: sintetizadores que flotan, percusiones que avanzan con calma hipnótica, un pulso casi ceremonial. Sobre esa base, las guitarras, mandolina y banjo de Carlos Ares aportan una calidez acústica y una dimensión melódica que abre el tema hacia territorios nuevos.

El resultado es una combinación de pop, tradición, electrónica, reggae e incluso dub que, según los propios artistas, huele a «cenizas de carballo, castaño y laurel y al carácter espiritual y ritual que los conecta con la tradición de la música en gallego». En la producción participan también Antía Caaveiro y el propio Baiuca a las flautas, y Andrea Montero a la pandereta. Una canción luminosa y misteriosa a partes iguales; festiva e introspectiva al mismo tiempo.

El debut de Carlos Ares en gallego

Que «Noitada» sea la primera canción que Carlos Ares canta íntegramente en gallego no es un detalle anecdótico. El artista coruñés, que ha llevado siempre Galicia consigo sin necesitar el idioma para hacerla sentir, da aquí un paso que conecta de forma aún más directa con su herencia cultural. Para alguien que lleva dos años y dos álbumes construyendo un lenguaje propio profundamente enraizado en el paisaje emocional y geográfico de su tierra —Peregrino (2024) y La Boca del Lobo (2025)—, cantar en gallego tiene el peso de las decisiones que no se toman a la ligera.

En CrazyMinds hemos seguido su trayectoria de cerca, desde nuestra primera entrevista con motivo de Peregrino hasta la conversación en profundidad que mantuvimos con La Boca del Lobo recién publicado, pasando por la triple noche en La Riviera que agotó entradas con meses de antelación. Y lo que hemos visto en todo ese recorrido es a un artista que avanza siempre hacia dentro, que hace de la honestidad su método y de la emoción su única brújula. «Noitada» es coherente con ese camino.

Baiuca, el gran arquitecto de la folktrónica gallega

Para Baiuca, este sencillo es un eslabón más de una cadena de colaboraciones que dibuja, quizás mejor que ningún otro mapa, el estado de salud de la escena gallega actual. Hace apenas unos meses presentaba «Mazarocas» junto a Mondra, otro encuentro mayor entre dos de los protagonistas de esta generación. Antes habían llegado la alianza con Rodrigo Cuevas en «Veleno», la complicidad con Xoel López en «Paxaro do Demo» o el encuentro entre generaciones con Carlos Núñez en «Solstício». Cada una, un puente entre mundos.

Alejandro Guillán lleva casi una década construyendo un universo en el que la música tradicional gallega no es reliquia sino material vivo: muiñeiras convertidas en ritmos de club, pandereteiras viajando a través de sintetizadores, el folclore atlántico hablando el idioma universal del beat electrónico. Su tercer álbum, Barullo (2024), fue la declaración más ambiciosa de todo lo que Baiuca es capaz de hacer. «Noitada» llega en el tramo final de la gira de presentación de ese disco (la gira «Fin do Barullo») antes de que el artista inicie un largo paréntesis en directo para preparar lo que viene. Para sus seguidores, esta canción es también un regalo de despedida temporal.

Las próximas citas en directo: Carlos Ares despide «La Boca del Lobo»

Mientras Baiuca cierra un ciclo, Carlos Ares afronta algunos de los conciertos más ambiciosos de su carrera: una serie de fechas especiales para despedir La Boca del Lobo en sus escenarios más grandes hasta la fecha. El álbum que lo llevó a los Premios MIN 2026 —donde se alzó con los galardones a Álbum del Año, Mejor Álbum de Pop y Mejor Directo— merece una despedida a la altura. Estas son las fechas confirmadas:

21 de noviembre — Málaga , París 15

— , París 15 27 de noviembre — Bilbao , Santana 27

— , Santana 27 19 de diciembre — A Coruña , Palacio de la Ópera

— , Palacio de la Ópera 9 de enero de 2027 — Barcelona , Sant Jordi Club

— , Sant Jordi Club 23 de enero de 2027 — Valencia , Auditorio Roig Arena

— , Auditorio Roig Arena 30 de enero de 2027 — Madrid, Movistar Arena

▶ «Noitada» — Baiuca & Carlos Ares | 24 de junio de 2026 | Single

¿Cuál es tu colaboración favorita de Baiuca hasta la fecha, y crees que «Noitada» supone un antes y un después en la trayectoria de Carlos Ares? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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