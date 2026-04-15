Baiuca y Mondra llevan la folktrónica gallega a un nuevo territorio con “Mazarocas”

El encuentro entre Baiuca y Mondra era cuestión de tiempo, pero “Mazarocas” confirma que la espera ha merecido la pena. Ambos artistas, figuras clave de la nueva música gallega, unen fuerzas en un single que reinterpreta una melodía tradicional para llevarla a un terreno donde la folktrónica se retuerce, se acelera y se abre tanto a la rave como a la foliada futurista, según se desprende de la información compartida por su equipo. El resultado es una canción que nace con vocación de himno y que amplía el imaginario sonoro de dos creadores que llevan años empujando los límites del folklore contemporáneo.

Los propios artistas explican que “Mazarocas” es “una canción que habla de celebrar a los pueblos que danzan, y la revolución que implica que todo un pueblo cante y baile su propia música. La mazaroca significa en gallego ‘porción de lino’; y el lino se planta, se recoge y se teje al igual que nuestra música, que la heredamos, la abrazamos y hoy la cantamos para que sea cantada en el futuro”. Una declaración de intenciones que encaja con la trayectoria de ambos, siempre atentos a la memoria colectiva y a su potencial transformador.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en la Cidade da Cultura de Santiago, donde casi cuarenta bailarinas y bailarines —junto a Baiuca y Mondra— construyen una coreografía que traslada al cuerpo ese trance rítmico que define la canción. La pieza visual refuerza la dimensión comunitaria del proyecto y subraya la importancia del baile como vehículo cultural.

El estreno coincide con un momento clave para Baiuca, que encara el tramo final de su gira Fin do Barullo tras agotar prácticamente todas las fechas de invierno y sumar cerca de 15.000 entradas vendidas entre enero y marzo. El artista continuará actuando durante primavera y verano antes de tomarse un parón de más de un año para preparar nuevo disco y regresar a los escenarios en 2028. Por su parte, Mondra acaba de iniciar la gira de A Ronda, que lo llevará por ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, León, Granada, Valencia, Oviedo o Zamora mientras trabaja ya en su próximo proyecto discográfico.

Baiuca y Mondra, un viaje compartido hacia el futuro del folklore gallego

La trayectoria de Baiuca ha sido decisiva para entender la renovación del folklore gallego en clave electrónica. Desde su debut, ha construido un universo donde la tradición convive con la experimentación, consolidándose como uno de los nombres más influyentes de la escena. Con trabajos como Solpor, Embruxo o Fin do Barullo, ha llevado su propuesta a festivales nacionales e internacionales, siempre acompañado de un imaginario visual y conceptual muy cuidado. Mondra, por su parte, ha emergido como una de las voces más singulares de la nueva generación, combinando raíces, electrónica y una sensibilidad melódica que lo ha convertido en un referente en ascenso. Su disco A Ronda ha reforzado su posición como creador inquieto y en constante evolución. Juntos, ambos artistas representan una de las alianzas más estimulantes del panorama gallego actual, capaces de proyectar su herencia hacia un futuro vibrante y lleno de posibilidades.

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