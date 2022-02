Banda Sonora: Lucrecia Dalt – «The Seed (BSO)»

Lucrecia Dalt ha anunciado que estrenará su primera banda sonora para The Seed, una película de terror de ciencia ficción dirigida por Sam Walker y que estará disponible a partir del 10 de marzo.

Para escuchar la banda sonora al completo, habrá que esperar al 20 de mayo a través de Invada, pero al menos ya tenemos Venutian Offspring como adelanto.

Sobre la inspiración para esta obra, Dalt afirma que «la partitura se basa en gran medida en pulsos que hice a partir de bucles de cinta, usando varias piezas de metal para crear el sonido de las partes de terror combinándolas con sintetizadores digitales y el Monólogo de Korg”.

Lucrecia Dalt – Venutian Offspring

Tracklist de The Seed (Original Score)

01 Panspermie

02 No One Around

03 Blob on the Lawn

04 The Gardener

05 They Shoot Horses

06 Blob Lands

07 Sisyphus

08 Perseids

09 Anabolic Alien

10 Magnetic Kiss

11 Alien Lullaby

12 Pink Pool

13 Meat Carpet

14 Liminal Ménage à Trois

15 Wraith

16 Gerasene Demoniac

17 Crawling Tentacles

18 Venutian Offspring

19 Face Sponged

20 Xenomorph Killing

21 Chasing Heather

22 Chasing Dee

23 O! Bad Shot

24 Black Matter Tears

25 Squid Lady

26 Leonids’ Temple

