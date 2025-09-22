Bar Italia se pone seria: nuevo disco, gira mundial y «Rooster» como adelanto

La banda londinense Bar Italia acaba de soltar Rooster, un single oscuro y magnético que sirve como carta de presentación para su próximo álbum Some Like It Hot, disponible el 17 de octubre bajo el sello Matador. El tema, acompañado por un videoclip dirigido por Simon Mercer, mezcla guitarras siniestras con un groove hipnótico que refuerza el carácter enigmático del trío.

El título del disco rinde homenaje a la película clásica de 1959 protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon, y sigue a los anteriores adelantos Cowbella y Fundraiser. Este será el cuarto álbum de estudio de Bar Italia, tras el celebrado Tracey Denim de 2023.

Además, el grupo ha anunciado una extensa gira mundial que arranca el 18 de octubre en Londres y se prolonga hasta marzo de 2026, con paradas en España, Francia, Italia, Alemania, Japón, Australia, Nueva Zelanda, EE. UU. y Canadá. En territorio español, actuarán el 23 de octubre en Barcelona (La 2 de Apolo) y el 24 en Madrid (Sala Mon).

El tour culminará con su mayor concierto hasta la fecha: el 26 de marzo en el Roundhouse de Londres. Las bandas xmal, Voyeur y Lifeguard serán las encargadas de abrir los shows en distintas fechas.

Por otro lado, Nina Cristante, integrante del grupo, ha colaborado recientemente con Yves Tumor en el tema WE DONT COUNT, y ha publicado los singles TWINK, Till the devil gets bored y el EP Discordia junto al artista romano Orazio.

Con disco nuevo, gira global y colaboraciones de peso, Bar Italia se consolida como una de las propuestas más inquietantes y sólidas del post-punk contemporáneo.

Bar Italia: del sótano londinense al radar global del post-punk

Desde su formación en Londres en 2020, Bar Italia ha cultivado una estética cruda y envolvente que mezcla indie rock, shoegaze y lo-fi pop. El trío —formado por Nina Cristante, Sam Fenton y Jezmi Tarik Fehmi— comenzó creando música en el subsuelo de Peckham, y rápidamente captó la atención de la escena underground británica. Su nombre, tomado de un café en Soho, refleja el carácter urbano y melancólico que define su sonido. Tras editar varios EPs y singles con el sello World Music, fundado por Dean Blunt, firmaron en 2023 con Matador Records, dando un salto cualitativo en producción y alcance internacional.

Su discografía incluye los álbumes Quarrel (2020), Bedhead (2021), Tracey Denim (2023) y The Twits (2023), todos marcados por una evolución sonora que va del minimalismo ruidoso al lirismo introspectivo. Tracey Denim fue su primer disco con Matador y recibió elogios por su cohesión y atmósfera, mientras que The Twits consolidó su reputación con una propuesta más madura y expresiva. En octubre de 2025 lanzarán Some Like It Hot, un álbum que promete ampliar su paleta estilística con influencias de folk pop y baladas. Paralelamente, Cristante ha desarrollado una carrera solista bajo el alias NINA, y Fenton y Fehmi colaboran como Double Virgo, explorando terrenos más electrónicos. Con cada lanzamiento, Bar Italia se reafirma como una de las bandas más intrigantes del nuevo post-punk europeo.

