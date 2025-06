Barry B estrena «Chocolate Axe», un himno nostálgico que evoca la adolescencia

El joven talento de Aranda de Duero, Barry B, ha lanzado su nuevo sencillo Chocolate Axe, un tema que captura la esencia de la adolescencia pre-redes sociales con un sonido indie pop cargado de guitarras y emociones crudas. Presentado en un show sorpresa de Adidas en el festival Primavera Sound, el sencillo ha generado revuelo en plataformas como Spotify y YouTube, acompañado de un videoclip que recrea la tortuosa nostalgia de la juventud. Producido bajo el sello de Universal Music Spain, Chocolate Axe refleja la melancolía de una generación que creció con series como Skins. Con su gira CHATO TOUR agotando entradas y una actuación confirmada en La Riviera de Madrid, Barry B se consolida como una de las voces más promesorias del panorama español.

Un viaje al pasado con Chocolate Axe

Chocolate Axe es un sencillo que, en palabras de Barry B, representa “nuestra versión española del teen spirit, el olor de una generación que veía Skins, que iba de after en after, donde casi no había tecnología y se sentía la calle”. Con guitarras cargadas de efectos chorus y una base rítmica contundente, la canción aborda ciclos emocionales, recuerdos amargos y una sensación de vacío que resuena con quienes vivieron los primeros años del 2000. Las letras evocan la melancolía de un pasado que duele, con referencias a “cuchillas de afeitar que cortaban la cara de los adolescentes” y el icónico desodorante AXE Chocolate, que inspira el título. El videoclip utiliza la estética de la ‘Técnica de Ludovico’ de La naranja mecánica para ilustrar la tortura de revisitar recuerdos dolorosos, mostrando a Barry B atrapado en un torbellino de nostalgia. Este lanzamiento sigue a su colaboración con Aitana en TRANKIS, incluida en el álbum Cuarto Azul de la cantante, que se convirtió en uno de sus temas más reproducidos.

CHATO TOUR y un hito en La Riviera

Barry B está llevando su música a los escenarios con su CHATO TOUR, una gira que ya ha agotado entradas en salas emblemáticas como La Nau en Barcelona y la Sala But en Madrid. Tras abrir el festival Tomavistas 2025 con una actuación memorable, el artista se prepara para su concierto más importante hasta la fecha: el 7 de noviembre de 2025 en La Riviera, Madrid, de la mano de Vibra Mahou. Además, su presentación sorpresa de Chocolate Axe en el escenario de Adidas durante el Primavera Sound el 6 de junio de 2025 marcó un momento clave, conectando con un público entregado que coreó el tema por primera vez. Aunque no se han confirmado más fechas en España, su creciente popularidad sugiere que nuevas actuaciones podrían anunciarse pronto, consolidando su presencia en el circuito de festivales y salas del país.

De Aranda de Duero al epicentro del indie pop español

Barry B, originario de Aranda de Duero, Burgos, se ha consolidado como una de las promesas del indie pop español gracias a su capacidad para fusionar sonidos modernos con letras que destilan autenticidad. Su música, influenciada por el indie rock y el pop de los 2000, refleja las vivencias de una generación marcada por la transición entre un mundo analógico y digital.

Antes de Chocolate Axe, Barry B destacó con TRANKIS, un tema incluido en el álbum Cuarto Azul de Aitana, que se convirtió en un éxito en streaming. Sus actuaciones en vivo, caracterizadas por una energía cruda y una conexión directa con el público con un estilo que combina introspección y rebeldía juvenil, Barry B está construyendo un legado que resuena con una audiencia joven y nostálgica, posicionándose como una voz clave en la escena musical española.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.