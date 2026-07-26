Barry Can’t Swim ha estrenado “Dance Dance Dance”, su nuevo single, publicado este 24 de julio a través de Atlantic Records. El productor y DJ escocés se aleja del terreno más clubber de su anterior sencillo, “Return To Bhibo”, para adentrarse de lleno en el sonido dorado del French touch.

“Dance Dance Dance” combina sintetizadores brillantes y ritmos electrónicos exultantes con un juguetón solo de keytar y unas eufóricas voces en francés, en uno de los temas más luminosos y libres que ha firmado hasta la fecha. Si “Return To Bhibo” capturaba su lado más emocional y orientado al club, este nuevo corte lo sitúa en un terreno mucho más colorista, haciendo abiertamente un guiño a la edad dorada de Daft Punk, Cassius o Stardust.

Sintetizadores, keytar y francés: la nueva cara de Barry Can’t Swim

El single llega tras un verano especialmente ajetreado para Joshua Mainnie, nombre real del artista, marcado por su actividad en Estados Unidos: desfiló en el show de KidSuper para su colección SS27 en Miami, ofreció una sesión b2b con el DJ brasileño Mochakk en el Club Space y organizó una fiesta sorpresa en Brooklyn. “Dance Dance Dance” supone además su segundo lanzamiento con Atlantic Records, tras el acuerdo firmado a raíz de “Return To Bhibo”.

A comienzos de este mismo año, Barry Can’t Swim ya había anunciado su propia edición de Late Night Tales, la histórica serie de recopilatorios que celebraba su 25.º aniversario, acompañada del single “Chala (My Soul Is On A Loop)”. La mezcla, publicada en marzo, incluía temas de O’Flynn, Factory Floor, This Mortal Coil y Daniel Avery, junto a material propio del escocés.

De las jam sessions de Edimburgo al Mercury Prize

Nacido en Edimburgo, Barry Can’t Swim se formó como pianista clásico desde los nueve años y ya en la adolescencia tocaba en clubes de jazz de la ciudad, antes de mudarse a Londres para lanzar su carrera en solitario. Su álbum de debut, When Will We Land? (2023), lo situó de inmediato en el mapa de la electrónica británica al recibir una nominación al Mercury Prize, y desde entonces se ha consolidado como uno de los nombres más determinantes de la escena gracias a su sello Earth’s Only Paradise, con el que impulsa a artistas emergentes como O’Flynn, SHEE o Sam Alfred, y a su papel como curador del Warehouse Project de Manchester. En 2025 publicó su segundo álbum, Loner, del que se desprendieron los singles “Still Riding”, “The Person You’d Like To Be”, “Different” y “Kimpton”, y que confirmó su estatus como nominado a Mejor Acto Dance en los Brit Awards, además de protagonizar un concierto con entradas agotadas en el All Points East de Londres y actuar en el Electric Picnic irlandés.

“Dance Dance Dance” llega precisamente para confirmar que ese buen momento no es flor de un día. Tras “Return To Bhibo”, publicado el pasado mes de mayo como su primer sencillo propio del año, este nuevo tema demuestra que Barry Can’t Swim no tiene intención de quedarse quieto estilísticamente, ampliando su universo sonoro hacia el pop electrónico más festivo sin renunciar a su identidad. Su impacto, además, ha trascendido lo estrictamente musical: su tema “Deadbeat Gospel” fue elegido como banda sonora oficial del vídeo de anuncio de la selección escocesa de fútbol para el Mundial 2026, narrado por Ewan McGregor, fruto de su colaboración con la Federación Escocesa y Adidas Originals.

El giro hacia el French touch no es casual: el subgénero, popularizado en los años noventa y dos mil por nombres como Daft Punk, Cassius o Stardust, se caracteriza precisamente por esa mezcla de samples disco, sintetizadores brillantes y una actitud desprejuiciada y pista de baile que “Dance Dance Dance” reivindica sin complejos. Para un productor que se había hecho un nombre gracias a una electrónica más introspectiva y orgánica, el movimiento supone un cambio de registro que confirma su versatilidad como artista.

Barry Can’t Swim no es, además, un desconocido para el público español: actuó en el Primavera Sound de Barcelona en 2024, en uno de los sets más celebrados de aquella edición del festival, y su presencia en los principales carteles europeos de electrónica ha ido en aumento en los últimos años, en paralelo a su creciente popularidad.

¿Hacia dónde apunta este nuevo giro sonoro?

Por el momento no hay confirmación de que “Dance Dance Dance” vaya a formar parte de un tercer álbum de estudio, y todo apunta a que se trata de un sencillo independiente dentro de la línea de lanzamientos sueltos que Barry Can’t Swim ha mantenido a lo largo de 2026. Lo que sí queda claro es que el escocés sigue ampliando su rango estilístico lanzamiento a lanzamiento, sin miedo a alejarse de la pista de baile más introspectiva que lo consagró para abrazar, aunque sea por unos minutos, la fiesta más desprejuiciada y colorista del French touch.

▶ “Dance Dance Dance” — Barry Can’t Swim | 24 de julio de 2026 | Atlantic Records

¿Qué te parece este giro hacia el French touch de Barry Can’t Swim? ¿Prefieres esta faceta más festiva o te quedas con el lado más introspectivo de “Return To Bhibo”? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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