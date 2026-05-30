Barry Can’t Swim regresa con «Return To Bhibo», su primer single propio de 2026, publicado este viernes 29 de mayo. El productor y DJ escocés lleva meses construyendo en silencio —un Late Night Tales en marzo, dos actuaciones en festivales estadounidenses la semana pasada— y ahora suelta el primer disparo de lo que apunta a ser un nuevo ciclo. El resultado es una pieza de electrónica eufórica y emocionalmente cargada que recupera todo el encanto que lo convirtió en uno de los nombres imprescindibles de la música de baile contemporánea.

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De Edimburgo a los grandes festivales: el año que no paró

El 2026 de Barry Can’t Swim empezó con un movimiento que dice mucho de dónde está situado: le encargaron la edición del 25 aniversario de Late Night Tales, la serie de recopilatorios que a lo largo de los años ha pasado por manos de Four Tet, Fatboy Slim, Jon Hopkins o Hot Chip. No es el tipo de invitación que le llega a cualquiera. Su entrega, publicada en marzo con el single «Chala (My Soul Is On A Loop)» como carta de presentación, confirmaba que el salto que supuso Loner en 2025 no había sido un techo sino un trampolín.

Justo antes de publicar «Return To Bhibo», el productor completó dos actuaciones en festivales de referencia en Estados Unidos: Lightning In A Bottle y Movement. Fue allí donde empezó a soltar pistas de nueva música, con la discreción calculada de quien sabe que un single bien situado vale más que diez anuncios. El resultado es una canción que suena a verano sin caer en lo obvio, con esa capacidad que tiene Barry Can’t Swim para hacer que la pista de baile y la melancolía ocupen el mismo espacio sin pisarse.

El productor que convirtió su vida en música de baile

Josh Imperiale —el nombre real detrás de Barry Can’t Swim— creció en Edimburgo y llegó a la escena electrónica con una propuesta que mezclaba la calidez del house más melódico con una honestidad emocional poco habitual en el género. Su debut, When Will We Land? (2023), fue un primer golpe sobre la mesa: música de club con textura de diario personal, que le valió el reconocimiento inmediato de la prensa especializada y una base de fans que creció a una velocidad que él mismo reconoció no haber anticipado.

Con Loner (2025) elevó la apuesta. Producido con la ambición de alguien que ya sabe lo que quiere decir, el disco incluía singles como «Still Riding», «The Person You’d Like To Be», «Different» o «Kimpton» (esta última con oFlynn) y venía acompañado de una declaración de intenciones: «Si mi primer álbum era un collage de toda la música que amé creciendo, este es la expresión más auténtica que podría ofrecer de mí mismo.» Ese mismo año curó su propio día en el All Points East de Londres, con un cartel que incluía a Orbital, Avalon Emerson o The Blessed Madonna. «Return To Bhibo» llega desde ese lugar: el de un artista que ya opera en las ligas mayores y que, por lo que suena, no tiene ninguna intención de bajar el ritmo.

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