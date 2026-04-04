Basement regresan con fuerza y desvelan su nuevo single “The Way I Feel”

Ocho años después de su último álbum, Basement vuelven a encender motores con “The Way I Feel”, un nuevo adelanto de WIRED, el disco que marcará su regreso a Run For Cover Records. La banda británica de alt-rock llevaba tiempo dejando pistas de que algo grande se acercaba, y este tercer avance —tras “WRED” y “Broken By Design”— confirma que están listos para recuperar su sitio con la misma intensidad emocional que siempre les ha caracterizado.
“The Way I Feel” llega acompañado de un videoclip dirigido por Kaylinn Duffy y muestra a un grupo que no ha perdido ni un ápice de su capacidad para convertir la vulnerabilidad en energía eléctrica. Según explica el vocalista Andrew Fisher, “‘The Way I Feel’ trata de ese momento justo antes de tomar una decisión importante, cuando dudas de si tendrás el valor de defender tu postura mientras pides perdón y reconocimiento al mismo tiempo. En esta canción, tú decides cuándo hablo en serio y cuándo no. Me encanta la simplicidad del tema, y que el inicio use la misma muestra que Al creó con su pedal de loops. Supe desde que escuché ese archivo que acabaría siendo una canción”.
Con WIRED previsto para el 8 de mayo, Basement parecen decididos a recuperar el pulso de una escena que siempre los ha considerado una referencia. Este nuevo single no solo reafirma su identidad, sino que también anticipa un álbum que podría convertirse en uno de los regresos más celebrados del año.
Basement, dos décadas dando forma a un alt‑rock tan íntimo como contundente
Desde su formación en Ipswich a finales de los 2000, Basement se han consolidado como una de las bandas más influyentes del alt-rock británico contemporáneo. Su debut I Wish I Could Stay Here abrió la puerta a un sonido que combinaba crudeza emocional y guitarras afiladas, mientras que Colourmeinkindness los situó en el radar internacional gracias a su mezcla de intensidad melódica y sensibilidad punk. Tras un parón temporal, regresaron con Promise Everything y más tarde con Beside Myself, demostrando una madurez creciente sin perder su esencia. Ahora, con WIRED, firman un nuevo capítulo que promete reforzar su legado y conectar con una generación que sigue encontrando en sus canciones un refugio emocional. Basement han construido una carrera basada en la honestidad, la evolución y una conexión genuina con su público, y este regreso parece dispuesto a subrayarlo.
