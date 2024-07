Beabadoobee presenta “Ever Seen”, su nuevo tema indie-pop

Beabadoobee ha lanzado su nuevo sencillo Ever Seen, el tercer adelanto de su próximo álbum This Is How Tomorrow Moves, que saldrá el 16 de agosto a través de Dirty Hit.

La canción, escrita durante su gira con Taylor Swift, es un tema indie-pop con acordes soñadores y cuerdas melódicas y viene acompañada por un video musical grabado en Japón por Jake Erland.

Este sencillo sigue los singles Coming Home y Take A Bite, también del próximo álbum. Beabadoobee describe este trabajo como un marcador de su transición a la adultez, reflejando una mayor introspección y aceptación de sus propias acciones a lo largo de sus 14 canciones.