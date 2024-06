Beabadoobee: “This Is How Tomorrow Moves” y la dulzura de “Coming Home”

La artista filipino-británica Beabadoobee ha publicado su nuevo sencillo Coming Home, una pieza que destila amor y nostalgia, y que sirve como segundo adelanto de su esperado tercer álbum de estudio This Is How Tomorrow Moves. La canción, que refleja su admiración por The Beatles, fue compuesta en la intimidad de una habitación de hotel en Los Ángeles, durante una gira por Estados Unidos, y es un homenaje a los pequeños detalles cotidianos que se añoran en la distancia.

El nuevo trabajo discográfico de Beabadoobee, programado para ser lanzado el 16 de agosto a través de Dirty Hit, promete ser una exploración introspectiva y un testimonio de crecimiento personal y artístico. La artista ha expresado que este álbum “me ha ayudado mucho más que cualquier otra cosa para navegar esta nueva era, este nuevo entendimiento de dónde estoy. Supongo que se trata de convertirse en mujer”.

Además de Coming Home, el álbum incluirá el sencillo Take A Bite, descrito por la artista como un reflejo de sus pensamientos y su forma de vida poco saludable. Con la producción de Rick Rubin y grabado en el famoso estudio Shangri-La en Malibú, el álbum se aleja de las grabaciones caseras anteriores de Beabadoobee para ofrecer una experiencia más pulida y reflexiva.