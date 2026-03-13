Beabadoobee y The Marías unen fuerzas en “All I Did Was Dream of You”, un sueño pop que marca el regreso más delicado y cinematográfico de Bea Kristi

Beabadoobee vuelve a abrir una nueva etapa con “All I Did Was Dream of You”, un single en el que se alía con The Marías para construir una pieza que respira nostalgia, suavidad y un magnetismo casi cinematográfico. La canción, su primer material original desde el álbum This Is How Tomorrow Moves, producido por Rick Rubin en 2024, muestra a Bea Kristi en un registro íntimo y etéreo, donde su voz se entrelaza con la sensualidad característica del proyecto liderado por María Zardoya. El resultado es un tema que parece flotar en cámara lenta, sostenido por guitarras vaporosas y una producción que invita a perderse en su atmósfera.

El videoclip, dirigido por Jake Erland y Aboveground, fue rodado en Vilna (Lituania) y acompaña la canción con una estética onírica que refuerza su espíritu contemplativo. La colaboración llega en un momento especialmente dulce para The Marías, nominadas recientemente a Mejor Artista Nuevo en los Grammy, mientras que Beabadoobee continúa ampliando su universo creativo tras versionar “Say Yes” de Elliott Smith para el recopilatorio benéfico Help(2) de War Child. “All I Did Was Dream of You” funciona como un puente perfecto entre la sensibilidad grunge-pop de Bea y el pop sedoso del grupo angelino, demostrando que ambas propuestas comparten más ADN del que podría parecer.

Este lanzamiento confirma que Beabadoobee sigue explorando nuevas texturas sin perder su identidad, apostando por colaboraciones que expanden su sonido hacia territorios más maduros y cinematográficos. Y si este es el primer paso de su nueva etapa, todo apunta a que 2026 será un año especialmente fértil para una artista que no deja de crecer sin renunciar a su vulnerabilidad.

Beabadoobee, de fenómeno bedroom pop a voz imprescindible del indie global

En apenas una década, Beabadoobee ha pasado de grabar canciones en su habitación a convertirse en una de las figuras más influyentes del indie pop contemporáneo. Tras su debut con Fake It Flowers (2020), donde mezclaba guitarras noventeras y sensibilidad confesional, consolidó su propuesta con Beatopia (2022), un disco expansivo que la situó en festivales y listas de lo mejor del año. Su salto definitivo llegó con This Is How Tomorrow Moves (2024), producido por Rick Rubin, donde abrazó un sonido más orgánico y emocional. A lo largo de su carrera, ha demostrado una capacidad única para combinar vulnerabilidad, melodía y una estética propia que la ha convertido en referente generacional. Su evolución constante confirma que estamos ante una artista con un largo camino por delante y una voz que seguirá marcando tendencia.

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