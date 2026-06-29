Beck y Sierra Ferrell dan vida a un dúo de ensueño en «Ride Lonesome»

Beck y Sierra Ferrell se conocieron hace cinco años en una pista de baile de Nashville. Ella le enseñó a bailar el two-step; él entendió en ese instante que había algo singular en esa voz. Ese encuentro acaba de encontrar su banda sonora: «Ride Lonesome (feat. Sierra Ferrell)», publicada el 26 de junio de 2026, reúne a dos de las voces más singulares del folk y el Americana norteamericano en una balada que se queda mucho tiempo después de que el último acorde se apague.

Cinco años esperando para cantar juntos

En la publicación de Instagram que acompañó al lanzamiento, Beck dejó una de esas notas que uno guarda. Sobre aquel primer encuentro en Nashville, escribió: «Conocí a Sierra hace cinco años en una pista de baile. Me enseñó a bailar el two-step. Un local me susurró al oído: «escúchala, es de verdad». Y tenía razón.» Y, sobre el resultado de cantar juntos por fin: «Llevábamos mucho tiempo esperando. Creo que puede haber superado a la versión original.»

La versión original de «Ride Lonesome» había llegado el 20 de abril de 2026 como un single sorpresa para Iliad Records/Capitol Records, producida por el propio Beck y mezclada por Nigel Godrich. En CrazyMinds ya recibimos aquel lanzamiento con los brazos abiertos: la canción marcaba un punto de inflexión en su trayectoria reciente, conectando directamente con el universo contemplativo de Sea Change (2002) y Morning Phase (2014). Ahora, con la voz de Ferrell sumándose, esa conexión se vuelve más densa y más cálida.

Una canción que ahora se dobla en dos

La estructura de «Ride Lonesome» permanece intacta en el dueto, pero la canción adquiere una dimensión nueva. Beck y Sierra Ferrell alternan versos con una fluidez que no parece de laboratorio, sino de dos personas que llevan tiempo entendiéndose sin necesitar más explicaciones. La voz de ella —terrenal, directa, con ese twang aprendido en gasolineras y esquinas de Nueva Orleans— actúa como contrapunto perfecto a la fragilidad calculada del californiano. El color country que en la original asomaba como una sombra aquí ocupa el centro, sin que eso reste ni un gramo de melancolía al conjunto.

La nueva versión comienza con la instrumentación acústica habitual pero con un sonido country más pronunciado: los dos cantantes alternan versos para unirse por fin en el estribillo, manteniendo intacto el poso sombrío y melancólico de la original. El visualizer que acompaña la publicación en YouTube lo ilustra con sencillez y belleza: dos caballos en blanco y negro —uno de capa clara, otro oscura— que se alternan entre planos en solitario y planos juntos, paralelo evidente a los dos cantantes que pasan de sonar por separado a fundirse en uno solo.

Sierra Ferrell: de vagabunda a reina del Americana

Para quien aún no la tenga en el radar, Sierra Ferrell es posiblemente el nombre más importante del Americana de los últimos cinco años. Natural de Charleston, Virginia Occidental, su música incorpora elementos del folk, el bluegrass y el jazz gitano, con toques de tango y calipso. Pero su historia personal es tan cinematográfica como sus canciones: en su veintena adoptó un estilo de vida nómada, haciendo autostop, colándose en trenes de carga y viviendo en su furgoneta entre Seattle y Nueva Orleans mientras buscaba.

Cuando se asentó en Nashville y firmó con Rounder Records, llevaba toda una vida de aprendizaje a cuestas. Su debut mayor, Long Time Coming (2021), con colaboraciones de Billy Strings y Sarah Jarosz, la situó en el mapa de forma fulminante. Pero fue Trail of Flowers (marzo de 2024) el disco que lo cambió todo: cuatro victorias en la 67.ª edición de los Grammy —Mejor Álbum Americana, Mejor Interpretación Americana y Mejor Canción de Raíces Americanas por «American Dreaming», y Mejor Interpretación de Raíces Americanas por «Lighthouse»—. Además, se convirtió en la primera mujer en ganar el Artist of the Year en los Americana Honors & Awards dos veces consecutivas (2024 y 2025). NPR la ha bautizado como la «May Queen of American roots music». No es un título vacío.

Beck en su etapa más contemplativa

El creador de «Loser», ocho veces ganador del Grammy, lleva décadas demostrando que ninguna etiqueta le queda bien demasiado tiempo. De la fiebre psicodélica de Odelay (1996) al funk de Midnite Vultures (1999), de la devastación acústica de Sea Change (2002) a la luminosidad pop de Colors (2017) o el minimalismo electrónico de Hyperspace (2019), su último álbum de estudio. En enero de 2026 publicó Everybody’s Gotta Learn Sometime, una colección de versiones y rarezas con un original inédito que sirvió de puente hacia esta nueva etapa.

«Ride Lonesome» retoma el espíritu de Morning Phase y su predecesor espiritual Sea Change, construida sobre guitarra acústica y un estado de ánimo melancólico y cargado de kilómetros. Producida por el propio Beck y mezclada por Nigel Godrich, la canción cuenta además con varios de los músicos que participaron en aquellas grabaciones míticas. Varios críticos apuntan a la posibilidad de una tercera entrega de esa trilogía no planeada: mismos músicos, mismo colaborador, mismo paisaje emocional al atardecer.

Las colaboraciones recientes también dibujan a un artista en plena ebullición creativa: Phoenix, Orville Peck, Arooj Aftab, Hinds, Gorillaz y The Black Keys, entre otros, han compartido canción con él en los últimos tiempos.

La gira «Ride Lonesome» llega en otoño

El dueto llega en el momento perfecto: la Ride Lonesome Tour es una gira norteamericana de 25 fechas que abre con un sold-out el 16 de septiembre de 2026 en el Queen Elizabeth Theatre de Vancouver y clausura el 31 de octubre en The Truth de Nashville. Entre medias, el recorrido incluye escenarios como el Red Rocks Amphitheatre, el Greek Theatre de Los Ángeles, el Massey Hall de Toronto y el Brooklyn Paramount (con una segunda noche también agotada), además de dos veladas en The Masonic de San Francisco. Diana Silvers actúa de telonera en todas las fechas.

No hay fechas europeas anunciadas de momento, aunque una gira de esta envergadura raramente se queda solo al otro lado del Atlántico.

▶ «Ride Lonesome (feat. Sierra Ferrell)» — Beck | 26 de junio de 2026 | Iliad Records/Capitol Records

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