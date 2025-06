Been Stellar estrena «Breakaway», un himno indie cargado de emociones crudas

La banda neoyorquina Been Stellar ha regresado con fuerza con su nuevo sencillo Breakaway, que marcao su primera entrega tras su aclamado álbum debut Scream from New York, NY. Este tema, impregnado de distorsión shoegaze y melodías emotivas, captura una mezcla de tristeza, ira, arrepentimiento y optimismo, según palabras del vocalista Sam Slocum. Acompañado de un videoclip evocador dirigido por Ben Carey, el sencillo ha generado entusiasmo en plataformas como Spotify y YouTube, consolidando a la banda como una de las promesas del indie rock. Con una gira europea que ha incluido un concierto en Madrid y su debut en el festival Primavera Sound de Barcelona, Been Stellar promete seguir conquistando escenarios y corazones.

Un torbellino emocional en Breakaway

Breakaway es un viaje sonoro que combina la crudeza del post-punk con la melancolía del shoegaze, evocando influencias de bandas como The Strokes y DIIV. Según Sam Slocum, el tema surgió de una idea inicial del guitarrista Skyler Knapp, cuya riff inicial era “impactante y melódico”, lo que permitió que las letras fluyeran de manera natural. Grabado en vivo en el estudio con el productor Aron Kobayashi Ritch, el sencillo refleja emociones complejas: “Necesitábamos capturar tristeza, ira, arrepentimiento y, en última instancia, optimismo”, explicó Slocum en un comunicado. Las letras, como “Cuando éramos uno bajo el sol / Ahora cuando te quiero, llamo a un nombre diferente”, exploran el amor perdido y la nostalgia con un toque de esperanza. El videoclip, dirigido por Ben Carey, alterna entre escenarios claros y oscuros, mostrando a la banda en momentos introspectivos y a Slocum cantando con intensidad, lo que refuerza la sensación de indecisión y melancolía del tema. Este lanzamiento sigue a los sencillos de Scream from New York, NY como Sweet, All In One, Pumpkin y Passing Judgment, que consolidaron su reputación en 2024.

Gira europea y debut en Primavera Sound

Been Stellar ha arrancado una ambiciosa gira europea junto a Fontaines D.C., que comenzó el 4 de junio de 2025 en Madrid y los llevará a ciudades como Londres, Lyon y Arles, con un hito destacado como su debut en el festival Primavera Sound de Barcelona el 6 de junio de 2025, donde los fans han podido ya escuchar Breakaway en directo. Esta actuación marca un momento clave tras un 2024 lleno de éxitos, que incluyó giras con The 1975 y Fontaines D.C., además de shows propios con entradas agotadas. La banda, conocida por su energía en el escenario, promete un espectáculo visceral que captura la intensidad de su sonido.

Un nuevo capítulo para el indie neoyorquino

El lanzamiento de Breakaway ha generado debates entre los fans, con algunos señalando un giro más melódico que podría atraer a un público más amplio, mientras otros temen que la banda se aleje de su esencia post-punk cruda. La canción ha sido descrita como un “himno de verano” que equilibra la furia y la esperanza, ideal para gritar a todo pulmón. Been Stellar también ha compartido la noticia en redes sociales, anunciando que este sencillo marca el inicio de “un nuevo capítulo” con más música por venir. En conclusión, Breakaway no solo reafirma el talento de Been Stellar para canalizar emociones complejas, sino que también los posiciona como una banda en constante evolución, lista para dejar huella en el indie rock.

De Detroit a la vanguardia del indie rock

Formada por Sam Slocum (voz), Skyler Knapp (guitarra), Nico Brunstein (bajo), Nando Dale (guitarra) y Gigi Giobbi (batería), Been Stellar comenzó en los suburbios de Detroit, donde Slocum y Knapp se conocieron en la escuela secundaria hace una década. La banda tomó forma en Nueva York tras su paso por la NYU, donde desarrollaron un sonido que fusiona shoegaze, post-punk y pop clásico, inspirado por The Replacements, The Strokes y Radiohead. Su discografía incluye el EP Been Stellar (2022), con temas como Kids 1995 y My Honesty, y los sencillos Fear of Heights (2020), Louis XIV (2021) y The Poets (2020). Su álbum debut Scream from New York, NY (2024), producido por Dan Carey, fue elogiado por capturar la esencia cruda de Nueva York y los consolidó como una de las bandas revelación del año.

Con giras junto a Fontaines D.C. y Shame, y apariciones en festivales como SXSW, Been Stellar ha demostrado su capacidad para conectar con audiencias globales. Su compromiso con un sonido auténtico, descrito por Nico Brunstein como “música que realmente queremos escuchar”, los ha convertido en un referente del indie rock actual. Más allá de la música, la banda refleja la energía de una generación que encuentra belleza en el caos urbano, consolidándose como una voz fresca en la escena neoyorquina.

