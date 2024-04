Been Stellar y su Dulce Revolución Post-Punk con “Sweet”

El panorama musical se renueva constantemente, y Been Stellar no es la excepción. Con su nuevo sencillo Sweet, esta banda emergente de la escena post-punk neoyorquina nos ofrece un adelanto de lo que será su esperado álbum debut Scream from New York, NY.

Inspiración y Creación

Scream from New York, NY promete ser una obra que captura la esencia de una Nueva York implacable y dura, donde la ternura es un recurso finito devorado por la maquinaria de la ciudad y la conexión humana se convierte en un producto de lujo.

Sweet, el tercer sencillo del álbum, es una muestra de la evolución sonora de Been Stellar, alejándose del shoegaze de sus primeros lanzamientos para abrazar un sonido más desencantado, reminiscente de otras bandas neoyorquinas como Sonic Youth e Interpol.

La canción se desarrolla perfectamente con el característico estilo post-punk de la banda, pero también podemos encontrar una atmósfera espacial y una influencia del shoegaze. De hecho, estos elementos shoegaze están intencionadamente buscados, ya que tomaron inspiración significativa de Mazzy Star — específicamente «la forma en que David Roebuck es capaz de hacer bucles con acordes relativamente simples con cuerdas al aire debajo, lo que da esta sensación de anhelo infinito que es hipnotizante».

Una Relación que se estanca

Líricamente, Sweet aborda la falta de avances en una relación, con cierta angustia por momentos aunque también con espacio para cierta dulzura.

Como la mayoría de Scream from New York, NY, las voces de Sweet fueron grabadas por el cantante principal Sam Slocum en una sola toma. “Cuando grabábamos las voces para el disco, nos dimos cuenta de que las mejores tomas de Sam llegaban por la noche”, comparte Been Stellar. «Dan Carey tuvo la idea de invitar a amigos cercanos al estudio y que Sam hiciera una toma vocal del álbum de principio a fin… El ambiente que creamos inyectó una cierta urgencia en la voz de Sam».

Próximos Pasos

Después de concluir una gira con los compañeros de sello de Dirty Hit, The 1975, Been Stellar estarán presentes en festivales como Shaky Knees y Lollapalooza este verano.

Sweet ya está disponible y el lanzamiento de Scream from New York, NY está previsto para el 14 de junio. Sin duda, Been Stellar es una banda a la que hay que prestar atención en el panorama musical actual.