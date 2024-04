Belle and Sebastian: El Resurgir de los Poetas del Indie Pop con «What Happened to You, Son?»

Belle and Sebastian, la querida banda escocesa que lleva conquistando nuestros oídos desde los años 90, ha vuelto a la carga con una nueva joya musical titulada What Happened to You, Son?

Su nuevo single: “What Happened to You, Son?”

Este nuevo sencillo es un regreso triunfal. What Happened to You, Son? nos lleva por un camino de introspección y recuerdos. La canción fue grabada durante las sesiones de su último disco, así que estamos obteniendo una dosis fresca de su creatividad.

Stuart Murdoch, el líder de la banda, nos cuenta que la canción trata sobre su juventud y el agujero en el que cayó al final de su adolescencia. Fracasos universitarios, desafíos personales y una obsesión poco saludable con la música de los 80. ¿Alguien más se ha sentido así en algún momento?

Pero no todo es oscuridad. La canción también aborda lo que sucede cuando las estrellas del pop cambian y parecen traicionar la postura que tenían cuando más las amábamos. Sin embargo, hay una luz al final del túnel. Siempre hay un camino hacia adelante si estamos dispuestos a cambiar y fluir.

Gira española en el horizonte

Para quien no lo recuerde, más buenas noticias. La banda escocesa vendrá a actuar en directo en España muy pronto: el 25 de mayo estarán en el Tomavistas Festival en Madrid, compartiendo escenario con artistas como Phoenix, Editors, Dinosaur Jr., The Jesus and Mary Chain, Los Planetas y más, mientras que el 13 de junio estarán visitando San Sebastián para tocar en el Kursaal.

Belle and Sebastian: una Odisea Indie Pop

Desde las aulas de Stow College en Glasgow hasta los escenarios de todo el mundo, Belle and Sebastian han tejido una carrera de indie pop que es tan encantadora como sus melodías. Formados en 1996, liderados por el carismático Stuart Murdoch, la banda ha lanzado doce álbumes de estudio, cada uno un capítulo de su evolución artística.

Con su debut, Tigermilk, grabado como proyecto de curso y lanzado en una tirada limitada, capturaron corazones con su pop nostálgico y letras introspectivas. Su segundo álbum, If You’re Feeling Sinister, se convirtió en un clásico instantáneo, consolidando su lugar en la escena indie.

A lo largo de los años, han mantenido su esencia, a pesar de los cambios en la alineación y las pausas. Su música, a menudo comparada con la de The Smiths y Nick Drake, sigue siendo un refugio para los soñadores y los románticos, un faro de poesía en la cotidianidad.

Belle and Sebastian no son solo una banda, son narradores de historias, pintores de paisajes sonoros que invitan a la reflexión y al baile. Con cada acorde, nos recuerdan que la música es, después de todo, una conversación entre almas.

Para todos los que deseen sumergirse en el universo sonoro de Belle and Sebastian, nada mejor que descubrir la playlist de grandes éxitos de la banda en Spotify. Es una colección que captura la esencia y la evolución de su música a lo largo de los años. Desde los clásicos hasta las últimas joyas, cada canción es un viaje por la historia de este grupo emblemático.