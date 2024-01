Ben Howard estrena «Rumble Strip», una colaboración etérea con Aaron Dessner de The National

El cantautor británico Ben Howard ha compartido su nueva canción Rumble Strip, una colaboración etérea con Aaron Dessner, guitarrista y productor de The National. La canción forma parte de las sesiones de grabación de su álbum de 2021 Collections From The Whiteout, producido por Dessner en su estudio Long Pond en Nueva York, y hasta ahora solo estaba disponible en la edición de lujo en vinilo del disco.

Rumble Strip es una pieza atmosférica y melancólica, en la que Howard canta sobre una voz que escucha en la carretera, y que ahora recordamos acompañada de un videoclip que muestra imágenes de las sesiones de grabación en el estudio de Dessner, donde se aprecia la complicidad entre los dos músicos.

Howard lanzó su quinto álbum Is It? el año pasado, en el que refleja su experiencia de sufrir dos mini-derrames cerebrales. “Me resultó imposible no reflexionar sobre lo absurdo de que con un pequeño coágulo, uno puede perder todas las facultades. Eso influyó mucho en la escritura del disco”, dijo el artista en un comunicado.