Benefits estrena “Missiles”: un grito de furia contra la guerra

El dúo de Teesside, Benefits, ha lanzado su nuevo sencillo anti-guerra Missiles, que forma parte de su próximo álbum Constant Noise, que saldrá el 21 de marzo de 2025.

Missiles es una canción experimental de seis minutos que se construye lentamente hasta un final intenso y desgarrador. Según el vocalista Kingsley Hall, la banda buscó transmitir su mensaje de una manera «no convencional». Hall explicó que la letra de la canción intenta cuestionar por qué el terror y el horror de otros pueden desvanecerse en el fondo de nuestras vidas cómodas y mundanas.

El video musical de Missiles presenta a Hall actuando solo en un teatro vacío, intentando reflejar la “lentitud glacial de la canción”. La banda también ha anunciado una nueva gira por el Reino Unido que comenzará el 22 de abril de 2025, con paradas en Hull, Nottingham, Bristol, Birmingham, Glasgow, Manchester y Londres.

El viaje de Benefits: De NAILS a Constant Noise

Benefits es un dúo de Teesside conocido por su estilo punk experimental y sus letras cargadas de crítica social. Su primer álbum, NAILS, lanzado en 2023, recibió elogios por su energía cruda y su enfoque directo. Canciones como Land Of The Tyrants y Relentless, que cuenta con la colaboración de Pete Doherty de The Libertines, establecieron a Benefits como una voz poderosa en la escena musical.

Con su próximo álbum Constant Noise, la banda continúa explorando temas de injusticia y resistencia. Missiles, el último sencillo, es un testimonio de su compromiso con abordar temas difíciles y provocar reflexión. La banda ha mantenido su enfoque DIY, produciendo videos y música que reflejan su estética única y su mensaje contundente.

