Bestia Bebé lanzan “Si me voy no significa que te quiera menos”, un estallido emocional junto a Diego Ibáñez que adelanta su nuevo disco

Bestia Bebé regresan con fuerza y con una colaboración que les sienta como un guante. Su nuevo single, “Si me voy no significa que te quiera menos”, llega como segundo adelanto de su próximo álbum y cuenta con la participación de Diego Ibáñez, voz de Carolina Durante, en un cruce vocal que funciona con una naturalidad sorprendente. La canción narra una caída hacia adentro, un momento de lucidez incómoda en el que uno deja de buscar culpables externos y reconoce que, a veces, el problema está en uno mismo. “Decisiones que se repiten, errores que vuelven y terminan en el mismo lugar”, resume el comunicado, y esa sensación de ciclo emocional se refleja en una letra directa, sin rodeos.

Musicalmente, el tema arranca desnudo, con guitarra y voz, dejando que el diálogo entre Tom Quintáns y Diego Ibáñez marque el tono confesional. Después, la canción estalla en un estribillo pop rock que eleva la intensidad y repite la frase central como si fuera un pensamiento que no se puede soltar. La colaboración surgió de manera orgánica: Tom pensó en Diego desde el primer momento y la química entre ambos se nota en cómo conviven sus voces sin forzar nada. El single fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo, y confirma la línea emocional y melódica que la banda viene mostrando en esta nueva etapa.

El lanzamiento llega acompañado de una agenda de conciertos que no da respiro. En Argentina, Bestia Bebé recorrerán ciudades como La Plata, CABA, Vicente López, Santa Fe, Rosario o San Pedro entre marzo y abril. Pero la gran noticia es su desembarco en Europa a partir del 21 de mayo, con fechas en Oviedo, Pamplona, Burdeos, Granada, Sevilla, Murcia, Tarragona, Valencia, Lleida, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Dublín, Londres, París, Vigo y Porto. Una gira extensa que servirá como presentación oficial de su próximo disco, previsto para mayo a través de Primavera Labels.

Con este nuevo adelanto, Bestia Bebé demuestran que siguen afinando su mezcla de costumbrismo, melodías imbatibles y electricidad emocional. “Si me voy no significa que te quiera menos” es una muestra clara de que su próximo álbum llegará con el corazón en la mano y las guitarras listas para estallar.

Bestia Bebé, una década de canciones que convierten la vida cotidiana en himnos eléctricos

Formados en 2012 en el barrio de Boedo, Bestia Bebé se han consolidado como uno de los nombres imprescindibles del rock independiente argentino. Integrados por Tom Quintáns, Polaco Ocorso, Chicho Guisolfi y Marki Canosa, han construido un universo propio donde conviven la amistad, el barrio, el fútbol, la melancolía y la celebración. Con cinco discos publicados —incluyendo Vamos a Destruir (2023) y su álbum en directo editado en 2025—, la banda ha demostrado una capacidad única para transformar la cotidianeidad en canciones que estallan en sus directos. Su energía, su honestidad y su identidad inconfundible los han convertido en referentes de una escena que los sigue con devoción. En 2026, con un nuevo álbum en camino y una gira internacional que los llevará por Europa, Bestia Bebé se preparan para uno de los capítulos más importantes de su carrera.

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