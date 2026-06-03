Beth Orton ha publicado «Otherside», el corte que cierra su próximo álbum The Ground Above, acompañado de un vídeo de la actuación en directo dirigido por Iain Forsyth, Jane Pollard y Joseph Lynn. El disco llega el 26 de junio a través de Partisan Records.
La canción es el tercer adelanto de The Ground Above y completa una presentación inusualmente simétrica: primero el tema que abre el disco, después el corte central, ahora el que lo cierra. Orton ha anunciado el álbum como una continuación directa del camino iniciado con Weather Alive (2022), pero «Otherside» sugiere algo más: una pieza concebida como llegada, no como tránsito.
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