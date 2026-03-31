Beth Orton regresa con “The Ground Above” y abre una nueva etapa creativa tras el impacto de «Weather Alive»

Beth Orton está de vuelta con “The Ground Above”, su primera canción desde el celebrado Weather Alive de 2022, un disco que redefinió su sonido y la situó en uno de los momentos más inspirados de su carrera. El nuevo single, publicado a través de Partisan, la reúne con Shahzad Ismaily, colaborador clave en su último álbum, además de un elenco de músicos que incluye al batería Vishal Nayak, el pianista Sam Beste, el trompetista Christos Stylianides y los guitarristas Grey McMurray y Dave Okumu. Una alineación que ya anticipa la profundidad emocional y la riqueza tímbrica que Orton vuelve a explorar.

En un texto compartido en Instagram, la artista reflexiona sobre el origen del tema y su relación con el tiempo: “El tiempo lineal no tiene lugar en la música. Intento alisar mi cerebro como si fuera un mapa, mostrar dónde empezó todo… Podría pasarme la vida escribiendo notas en los márgenes, encontrando artefactos arqueológicos, capas de suelo y magia, la estratigrafía del amor, la pena y la alegría”. También explica cómo la vulnerabilidad ha moldeado su proceso creativo reciente: “Lo que me ha mantenido viva es una invencibilidad salvaje, avanzando a toda velocidad como en un sueño en el que el tiempo no puede atraparme por los tobillos. El duelo me hizo decir sí a la vida, saborearla y devorarla”.

“The Ground Above” llega como anticipo de un nuevo álbum ya en camino, aunque sin fecha confirmada. Lo que sí deja claro este regreso es que Orton continúa expandiendo su universo sonoro desde un lugar profundamente íntimo, donde la experimentación y la emoción conviven sin jerarquías.

Beth Orton, una trayectoria que convirtió la electrónica folk en un lenguaje propio y atemporal

Desde mediados de los 90, Beth Orton ha sido una figura esencial en la intersección entre folk, electrónica y experimentación emocional. Su irrupción con Trailer Park y Central Reservation la situó como una de las voces más singulares del llamado folktronica, un espacio que ella misma ayudó a definir. A lo largo de discos como Daybreaker, Comfort of Strangers o Sugaring Season, Orton ha explorado nuevas texturas sin perder su capacidad para escribir canciones que respiran humanidad y vulnerabilidad. Su renacimiento creativo con Weather Alive en 2022 fue celebrado por crítica y público, consolidando una madurez artística que ahora continúa con “The Ground Above”. Tres décadas después de su debut, Orton sigue demostrando que su música es un territorio en constante movimiento.

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