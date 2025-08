Biffy Clyro desata la furia punk con su nuevo single “Hunting Season”

El trío escocés Biffy Clyro ha vuelto con fuerza al lanzar su nuevo single Hunting Season, un tema punk-rock cargado de energía que forma parte de su próximo álbum Futique, programado para el 26 de septiembre de 2025. Este lanzamiento, que sigue a A Little Love, muestra a la banda explorando la presión del juicio social con riffs crudos y un estribillo melódico que recuerda sus inicios, pero con la madurez de su trayectoria. Simon Neil, vocalista y guitarrista, describe Hunting Season como una reflexión sobre la dificultad de definirse frente a las miradas externas: “Es difícil saber quién eres si te preocupas demasiado por cómo te ven los demás”. El tema, producido junto a Jonathan Gilmore en los legendarios Hansa Studios de Berlín, se estrenó como el “Hottest Record” de BBC Radio 1 y ya está disponible en plataformas digitales.

El videoclip, dirigido por Oscar Sansom, presenta a Biffy Clyro tocando en una casa abandonada cubierta de sábanas, con un ambiente caótico y luces rojas que reflejan la intensidad del tema. Además, la banda ha anunciado su Futique Tour 2026, que incluirá dos conciertos en España: el 3 de febrero en Roig Arena (Valencia) y el 4 de febrero en La Riviera (Madrid). Las entradas están a la venta desde el 31 de julio en Fever, con precios de 35€ más gastos para Valencia y 38€ más gastos para Madrid.

Futique, su décimo álbum, promete explorar ideas y relaciones a través del tiempo, consolidando el regreso visceral de la banda tras The Myth of the Happily Ever After (2021).

Biffy Clyro: un viaje de punk visceral a himnos emocionales

Biffy Clyro, el trío escocés formado por Simon Neil (voz y guitarra), James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería), surgió en 1995 en Kilmarnock con un sonido crudo y visceral que los convirtió en estandartes del rock alternativo. Desde sus inicios, su mezcla de punk, post-hardcore y melodías emotivas les ganó un culto en la escena underground británica. Su debut, Blackened Sky (2002), mostró su energía desbocada con temas como 57, mientras que The Vertigo of Bliss (2003) y Infinity Land (2004) experimentaron con estructuras complejas y letras introspectivas. Fue con Puzzle (2007) cuando alcanzaron el mainstream, gracias a hits como Saturday Superhouse y una narrativa más accesible que les valió una nominación al Mercury Prize. Su ascenso continuó con Only Revolutions (2009), que incluía Mountains y les abrió las puertas a estadios, consolidándolos como una de las bandas más potentes del Reino Unido.

En la década de 2010, Biffy Clyro equilibró ambición y experimentación. Opposites (2013), un doble álbum, mostró su versatilidad con himnos como Black Chandelier y les llevó a encabezar festivales como Reading y Leeds. Ellipsis (2016) exploró sonidos más pulidos, mientras que A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021) abordaron temas de resiliencia y reflexión personal. Su próximo trabajo, Futique (2025), promete un regreso a sus raíces punk con un toque futurista. Con diez álbumes de estudio y un legado de directos explosivos, Biffy Clyro sigue siendo un referente del rock moderno, capaz de emocionar y sacudir a partes iguales.

