Biffy Clyro lanza «True Believer» y nos recuerda que la fe también puede ser emocional

La banda escocesa Biffy Clyro acaba de estrenar True Believer, un nuevo single cargado de energía vital que sirve como adelanto de su décimo álbum de estudio, Futique, previsto para el 19 de septiembre. El tema, según explicó el vocalista Simon Neil, no trata sobre la fe religiosa, sino sobre confiar en las decisiones personales y en las personas que amamos. “A veces dudo de decisiones que tomé, pero en realidad sabía lo que hacía. Hay que tener fe en uno mismo y en quienes te rodean”, declaró Neil.

True Believer se presenta con un visualizer oficial que recopila imágenes de la grabación del disco, actuaciones veraniegas y momentos detrás de cámaras. La canción incluye un estribillo potente en el que Neil canta: “I’m not devout, just a true believer / Never in doubt, such a true believer”, reflejando esa convicción emocional que atraviesa el tema.

El álbum Futique promete ser una exploración de relaciones, objetos e ideas que trascienden el tiempo. Biffy Clyro ya había adelantado dos temas: A Little Love y Hunting Season, y este nuevo trabajo llega tras su anterior disco The Myth Of The Happily Ever After (2021) y las giras de Neil con su otro proyecto, Empire State Bastard, en 2023 y 2024.

Para celebrar el lanzamiento, el grupo ofrecerá conciertos acústicos íntimos en Reino Unido y prepara una gira por arenas en 2026, con paradas en lugares como el O2 de Londres. Este verano, Biffy Clyro ha sido cabeza de cartel en TRNSMT, ha brillado en Glastonbury y ha pasado por festivales europeos, consolidando su estatus como uno de los grandes del rock alternativo británico.

Biffy Clyro: tres escoceses que convirtieron la intensidad en himno

Desde que se formaron en Kilmarnock en 1995, Biffy Clyro ha sido sinónimo de evolución y riesgo dentro del rock alternativo británico. El trío formado por Simon Neil (voz y guitarra) y los hermanos James y Ben Johnston (bajo y batería, respectivamente) comenzó con un sonido crudo y experimental que fue refinando con cada disco. Tras sus tres primeros álbumes —Blackened Sky (2002), The Vertigo of Bliss (2003) y Infinity Land (2004)— la banda dio el salto al gran público con Puzzle (2007), un trabajo más melódico que les abrió las puertas del éxito comercial. A partir de ahí, su carrera se disparó con discos como Only Revolutions (2009), que les valió una nominación al Mercury Prize, y Opposites (2013), su primer número uno en Reino Unido.

La discografía de Biffy Clyro es un viaje emocional y sonoro que incluye joyas como Ellipsis (2016), A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021), además de la banda sonora Balance, Not Symmetry (2019) y el directo MTV Unplugged (2018). Su estilo ha oscilado entre el post-hardcore, el art rock y el pop alternativo, siempre con letras introspectivas y una entrega escénica arrolladora. En 2025, el grupo regresa con Futique, su décimo álbum, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder la esencia. Con más de dos décadas de trayectoria, Biffy Clyro se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo, capaces de llenar estadios y emocionar con una sola guitarra acústica.

