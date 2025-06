Biffy Clyro regresa con «A Little Love», un himno de conexión y resiliencia

La banda escocesa Biffy Clyro ha vuelto con fuerza con su nuevo sencillo A Little Love, estrenado el 11 de junio de 2025, marcando su primer lanzamiento desde el aclamado The Myth of the Happily Ever After de 2021. Este tema, cargado de melodías vibrantes y letras emotivas sobre la fragilidad de las relaciones, combina el característico sonido de estadio de la banda con sintetizadores y coros expansivos. Acompañado por un videoclip dirigido por Piers Dennis con coreografía de Steven Hoggett, el sencillo debutó en un concierto secreto en Glasgow y en el festival BBC Radio 1’s Big Weekend. Con esta canción, Biffy Clyro promete emocionar a sus fans con este nuevo capítulo.

Un canto a la conexión con A Little Love

A Little Love es un himno de rock alternativo que captura la esencia de Biffy Clyro: melodías complejas, energía cruda y letras que exploran el amor y la pérdida. Grabado con el productor Jonathan Gilmore (The 1975, Rina Sawayama), el tema mezcla sintetizadores brillantes, armonías en capas y un estribillo arrollador, con versos como “No puedo divorciarme de ti, me hiciste pasar por el infierno / Lo que el espíritu quiere, el espíritu lo consigue, oh bueno”. Simon Neil, vocalista y letrista, explicó en un comunicado que la canción “celebra el amor en todas sus formas, pero también el darse cuenta de lo que tienes cuando ya se ha ido”. El videoclip, inspirado en la obra Relation in Time de Marina Abramović, utiliza movimientos coreografiados para reflejar la conexión y resiliencia del trío, formado por Neil, James Johnston y Ben Johnston. Dirigido por Piers Dennis y coreografiado por Steven Hoggett, conocido por su trabajo con David Byrne, el video muestra a la banda en una danza que simboliza su vínculo inquebrantable tras más de dos décadas juntos. Este sencillo, disponible también en una edición limitada de vinilo de 7 pulgadas con una cara B grabada, sigue a A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021), y se presentó en vivo por primera vez en un concierto secreto bajo el seudónimo Screwfish en Glasgow el 21 de mayo de 2025, donde también estrenaron otro tema nuevo, A Thousand And One.

Un esperado debut en festivales europeos

Biffy Clyro está inmerso en una intensa gira de festivales veraniegos que comenzó con su actuación en BBC Radio 1’s Big Weekend en Liverpool el 23 de mayo de 2025, donde A Little Love tuvo su debut en un gran escenario. Su agenda incluye paradas en Glastonbury, TRNSMT, Eden Sessions en Cornwall, y festivales europeos como Nova Rock, Rock for People, Hurricane, Southside y Pinkpop. Además, han anunciado dos noches consecutivas en Eden Sessions los días 9 y 10 de julio, marcando su debut en Cornwall. Estas actuaciones refuerzan la reputación de Biffy Clyro como una de las bandas más potentes en vivo, con un espectáculo que promete emociones intensas y una conexión única con el público.

Un nuevo capítulo y promesas de más música

El lanzamiento de A Little Love ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales, con fans destacando su energía infecciosa y comparándolo con éxitos como The Captain de Only Revolutions (2007). Publicaciones en X elogian su “muralla de sonido” y la visceralidad de las voces de Simon Neil, evocando la emoción de sus primeros encuentros con la banda. El sencillo, estrenado como Hottest Record en BBC Radio 1, también marca el inicio de lo que la banda ha llamado “Biffy X”, un posible décimo álbum del que han prometido más detalles pronto. Durante el último año, Neil estuvo ocupado con su proyecto paralelo de grindcore Empire State Bastard, junto a Mike Vennart, Dave Lombardo y Naomi Macleod, pero aseguró que “Biffy siempre está en lo más alto de mi lista”. La banda también celebró sus orígenes reeditando en vinilo sus primeros álbumes —Blackened Sky (2002), The Vertigo of Bliss (2003) e Infinity Land (2004)— y tocándolos íntegramente en shows especiales en Londres y Glasgow en 2024. En conclusión, A Little Love reafirma el talento de Biffy Clyro para crear música que es a la vez íntima y épica, marcando el comienzo de una nueva era.

De Kilmarnock al estrellato del rock alternativo

Formada en Kilmarnock, Escocia, en 1995, Biffy Clyro —compuesta por Simon Neil (voz y guitarra), James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería)— comenzó como un trío de adolescentes apasionados por el grunge y el post-hardcore. Su discografía abarca nueve álbumes de estudio: Blackened Sky (2002), The Vertigo of Bliss (2003), Infinity Land (2004), Puzzle (2007), Only Revolutions (2009), Opposites (2013), Ellipsis (2016), A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021). Con influencias que van desde Nirvana y The Cure hasta Muse, la banda ha evolucionado desde un sonido crudo y experimental hasta un rock de estadio melódico y ambicioso, ganándose un lugar como una de las fuerzas más importantes del rock alternativo británico.

Su carrera incluye éxitos como Mountains, Many of Horror y Black Chandelier, además de reconocimientos como el Kerrang! Award al Mejor Álbum por Only Revolutions. Han girado con bandas como The 1975, Foo Fighters y Muse, y han encabezado festivales como Reading y Leeds. Fuera de la música, Simon Neil ha explorado proyectos como Empire State Bastard, mientras que la banda mantiene un fuerte vínculo con sus fans a través de actuaciones viscerales y letras que abordan temas universales como el amor, la pérdida y la resiliencia. Con más de dos décadas de trayectoria, Biffy Clyro sigue siendo un referente del rock contemporáneo.

