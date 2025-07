Big Noble, el proyecto de Daniel Kessler, regresa con “All The Marbles”

Daniel Kessler, guitarrista de Interpol, ha resucitado su proyecto paralelo Big Noble junto al diseñador de sonido Joseph Fraioli con el single All The Marbles, lanzado el 24 de julio de 2025 a través de Affiliates Sound. Este tema, adelanto de su segundo álbum It’s Later Than You Think, marca el regreso del dúo tras una década desde su debut First Light (2015). Inspirado en bandas sonoras, All The Marbles combina la guitarra melódica de Kessler con texturas electrónicas, creando una atmósfera cinemática descrita como “la banda sonora de tu propia película”. El sencillo cuenta con una remezcla de Tunde Adebimpe (TV On The Radio) y Wilder Zoby, además de colaboraciones con Fab Moretti (The Strokes) en el álbum. El videoclip, dirigido por Jonathan Baker, refuerza su vibra inmersiva.

Grabado entre Barcelona, donde Kessler reside parcialmente, y Los Ángeles, el proyecto refleja una colaboración a distancia. Kessler explicó a NME: “Es un movimiento que te transporta, como mirar por la ventana de un tren”. El álbum, que explora paisajes sonoros para acompañar momentos introspectivos, estará disponible en vinilo, CD y digital. Big Noble no tiene planes de gira confirmados, pero Kessler está trabajando en el próximo disco de Interpol, descrito como “rock y optimista”. All The Marbles ya está en Spotify y Bandcamp, consolidando a Big Noble como un espacio donde Kessler explora su amor por el cine y la música ambiental, alejándose del post-punk de Interpol.

Big Noble: la visión cinemática de Daniel Kessler y Joseph Fraioli

Big Noble, el proyecto de Daniel Kessler (Interpol) y el diseñador de sonido Joseph Fraioli (Datach’i), nació en 2014 para explorar paisajes sonoros ambientales inspirados en bandas sonoras. Kessler, conocido por su trabajo como guitarrista y fundador de Interpol, con quien lanzó siete álbumes desde Turn On The Bright Lights (2002) hasta The Other Side of Make-Believe (2022), aporta su estilo minimalista de guitarra. Fraioli, con experiencia en música electrónica y comerciales para marcas como Nike, añade texturas y grabaciones de campo. Su debut, First Light (2015), incluyó pistas como Peg y Stay Gold, destacadas por su atmósfera inmersiva, y fue acompañado por una instalación sonora en el Sonos Studio de Nueva York. La colaboración, iniciada en 1999 tras conocerse en el sello Caipirinha, combina el instinto melódico de Kessler con la experimentación de Fraioli.

Con solo un álbum y un nuevo single hasta 2025, Big Noble es un proyecto selectivo. First Light (2015) ofreció un sonido ambiental con guitarras procesadas y texturas electrónicas, descrito por Pitchfork como “Interpol con un toque beatífico”. El segundo álbum, It’s Later Than You Think (2025), con All The Marbles, profundiza en esta estética cinemática, colaborando con artistas como Tunde Adebimpe y Fab Moretti. Mientras Kessler sigue activo con Interpol, Big Noble le permite explorar su pasión por el cine y la improvisación, creando música que transporta al oyente a escenarios introspectivos.

