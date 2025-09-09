Big Thief se adentra en lo místico con su nuevo videoclip para «Words»

La banda estadounidense Big Thief ha estrenado el videoclip de Words, uno de los temas incluidos en su reciente álbum Double Infinity, lanzado la semana pasada. Este nuevo trabajo marca un punto de inflexión para el grupo, siendo el primer disco desde la salida del bajista Max Oleartchik, y también el primer videoclip no basado en una actuación en directo desde Mythological Beauty en 2017.

El vídeo, dirigido por Noah Lenker, hermano de la vocalista Adrianne Lenker, se aleja de lo convencional y se sumerge en una estética mágica y surrealista. Rodado en entornos rurales, muestra a los miembros de Big Thief realizando actividades místicas como leer el futuro en sopa de letras, conjurar símbolos y transformar objetos, todo con el poder evocador de las palabras como hilo conductor.

La propuesta visual se alinea con el tono introspectivo y experimental del álbum Double Infinity, que explora nuevas texturas sonoras tras la reconfiguración del grupo. En palabras del propio Noah Lenker, el vídeo busca cuestionar el papel del lenguaje en nuestra percepción de la realidad: “¿Moldeamos las palabras o las palabras nos moldean a nosotros?”, reflexiona, en un guiño poético que encapsula el espíritu del proyecto.

Con Words, Big Thief no solo reafirma su capacidad para reinventarse, sino que también invita al oyente a jugar con los límites del significado y la expresión. Un regreso visual potente que acompaña a un disco cargado de simbolismo y sensibilidad.

Big Thief: una banda que convirtió la vulnerabilidad en arte

Desde su formación en Brooklyn en 2015, Big Thief ha cultivado una identidad única dentro del indie rock y folk alternativo, liderada por la sensibilidad lírica y vocal de Adrianne Lenker. Su debut Masterpiece (2016) ya dejaba claro que lo suyo no era seguir fórmulas, sino explorar emociones crudas con una instrumentación delicada. Le siguió Capacity (2017), que consolidó su reputación con una narrativa íntima y poética. En 2019, sorprendieron con dos álbumes en un mismo año: U.F.O.F., más etéreo y experimental, y Two Hands, más terrenal y directo. Ambos fueron aclamados por la crítica y demostraron su versatilidad sin perder coherencia artística.

En 2022, lanzaron Dragon New Warm Mountain I Believe in You, un ambicioso doble álbum grabado en cuatro localizaciones distintas, que capturó la amplitud de su sonido y su espíritu colaborativo. Este año han regresado con Double Infinity, su sexto trabajo de estudio, marcado por la salida del bajista Max Oleartchik y una nueva etapa creativa. A lo largo de su trayectoria, Big Thief ha mantenido una coherencia emocional que conecta con su audiencia a un nivel profundo, sin dejar de evolucionar musicalmente. Su discografía es un testimonio de cómo la introspección puede convertirse en una fuerza poderosa dentro del panorama musical contemporáneo.

