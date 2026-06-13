Hace menos de dos meses, Big Truck era una incógnita: un nombre nuevo, un primer single y la certeza de que algo se estaba moviendo en la órbita de SOFT PLAY. Ahora tiene fecha, sello y once canciones. El grupo liderado por Laurie Vincent ha anunciado su álbum debut, Midday At The Middleway, que llegará el 28 de agosto vía Marshall Records, y lo ha hecho presentando «Collided», el segundo single y, según sus propios autores, una de las piezas que mejor resume de qué va este proyecto.

Un compás que nadie planeó

«Collided» tiene esa cualidad rara de las canciones que parecen surgir solas. Laurie Vincent (guitarrista de SOFT PLAY, que también edita material en solitario como Larry Pink The Human) ha contado que «mi forma de tocar es bastante autodidacta, y ni siquiera me di cuenta de que la estaba escribiendo en 6/8. Ese es el tipo de cosas que han podido brillar en este disco, porque es una banda completa y el bagaje de jazz de Sam ayuda a que esos momentos funcionen».

El «Sam» al que se refiere es Sam Coppin, batería del grupo y antiguo cantante de Lady Bird, que define la canción casi como una carta de presentación del propio Vincent: «‘Collided’ tiene esa cualidad que creo que es un anticipo de lo bueno que es Laurie. Apenas roza la superficie de lo que va a mostrar con este proyecto». Es una declaración de intenciones poco habitual entre compañeros de banda, y dice tanto del tema como de la dinámica interna de Big Truck: cuatro músicos (completan la formación Asa Thallon a la guitarra y Justin Myles a los teclados) que llegan de mundos distintos y los hacen convivir sin fricciones aparentes.

Once canciones para una autopista

Midday At The Middleway reúne ya los dos singles conocidos del proyecto, «Central Reservation Blues» y «Collided», junto a nueve canciones inéditas. Este es el tracklist completo:

«Feel Me?…» «Central Reservation Blues» «Polyester Vibrations (and the Handstand Currency)» «Surf The Suffering» «Collided» «Head So Full (algae riddim)» «Rebounder» «Dress For All Weathers» «Interlude» «Heavensent» «Keep On Trucking»

La banda llevará estas canciones a varios escenarios del Reino Unido durante el verano, incluyendo paradas en festivales como 2000trees (11 de julio, Cheltenham), antes de que el disco vea la luz.

El otro lado del amplificador

SOFT PLAY (el dúo que durante años se llamó Slaves) ha construido su carrera sobre el punk británico más directo, con discos como Are You Satisfied? (2015) o Slaves (2019) marcando el pulso de una escena que entendía la urgencia como argumento. Laurie Vincent, su guitarrista, lleva tiempo explorando registros paralelos bajo el nombre de Larry Pink The Human, pero Big Truck es otra cosa: no un desahogo solista, sino un proyecto de banda, construido junto a Sam Coppin, a quien conoce desde hace dos décadas en la escena musical de Tunbridge Wells.

El propio Vincent ha reconocido que llevaba tiempo intentando encajar estas canciones en SOFT PLAY, hasta que entendió que ese no era su sitio. Midday At The Middleway es la prueba de que tenía razón: lo que en abril era apenas un primer single envuelto en melancolía de carretera es ahora un álbum completo, con sello propio y una segunda canción que, según sus creadores, todavía no ha mostrado ni la mitad de lo que Big Truck puede ofrecer.

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