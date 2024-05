Billie Eilish sorprende con una nueva versión extendida de «L’Amour De Ma Vie»

La aclamada artista Billie Eilish ha vuelto a capturar la atención del mundo de la música con el lanzamiento sorpresa de una versión extendida de su canción L’Amour De Ma Vie, perteneciente a su reciente álbum Hit Me Hard And Soft. Esta nueva edición, denominada Over Now Extended Edition, transforma la segunda mitad de la pista original en un himno de club, añadiendo nuevas letras que reflejan la madurez y audacia características de Eilish.

La noticia fue compartida por la propia Eilish en su cuenta de Instagram, donde expresó su entusiasmo: “¡HICE UNA EDICIÓN EXTENDIDA PARA QUE BAILÉIS EN EL CLUBBBBBBBB!”. La artista y su hermano Finneas, quien también es su colaborador frecuente, han expresado su amor por el nuevo álbum, afirmando que nunca habían amado algo tanto y destacando los desafíos enfrentados durante su creación.

Además, Eilish ha lanzado un álbum las voces aisladas del disco, invitando a sus fans a remezclarlas vocales utilizando la herramientas de edición gratuitas como BandLab. Este movimiento subraya su compromiso con la innovación y la interacción con su base de seguidores.