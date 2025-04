Billy Idol y Avril Lavigne unen generaciones en el explosivo single «77»

¡El ícono del punk rock Billy Idol está de vuelta, y no viene solo! Su nuevo single, 77, cuenta con la colaboración de la reina del pop-punk Avril Lavigne, marcando un encuentro épico entre dos generaciones y su manera de entender la rebeldía. Este lanzamiento de 77, que ya está dando mucho que hablar, combina la energía cruda de Billy Idol con el espíritu desafiante de Avril Lavigne, y los fans no podrían estar más emocionados.

Según declaraciones del propio Idol, 77 explora dos perspectivas únicas: Lavigne canta sobre los desafíos de la juventud actual, mientras que él reflexiona sobre la Inglaterra de los años 70, una era de revolución cultural que marcó su carrera. Esta fusión de experiencias generacionales es el corazón del single, que promete conectar con oyentes de todas las edades.

El lanzamiento comenzó con un estreno gradual por zonas horarias, empezando en Nueva Zelanda. Los fans, ansiosos, compartieron una vista previa de la canción a través de un video en YouTube, generando expectativa mundial. Para el 22 de abril, Billy Idol confirmó el lanzamiento global en redes, acompañado de un vibrante video animado dirigido por Spencer Ramsey.

77 no solo brilla por su propuesta musical, sino también por su impacto inmediato, y es que ya ha alcanzado el puesto 13 en iTunes Canadá y el 21 en Estados Unidos con su mezcla de nostalgia punk y frescura contemporánea. Con 77, Billy Idol y Avril Lavigne demuestran que la música sigue siendo un puente entre épocas.

Billy Idol: La leyenda del punk rock que conquistó el mundo

Billy Idol y Avril Lavigne, dos nombres que han definido generaciones de música rebelde, han dejado una huella imborrable en el rock y el pop-punk. Idol, nacido William Michael Albert Broad en 1955, saltó a la fama en los años 70 como vocalista de la banda punk Generation X, con tres álbumes bajo Chrysalis Records. En 1981, se trasladó a Nueva York para iniciar su carrera solista, marcada por el éxito de su debut Billy Idol (1982), que incluyó hits como White Wedding y Dancing with Myself. Su mezcla de punk, new wave y hard rock lo convirtió en un ícono de la “Segunda Invasión Británica” impulsada por MTV. Con discos como Rebel Yell (1984) y Whiplash Smile (1986), consolidó su estrellato, aunque experimentó con sonidos electrónicos en Cyberpunk (1993). Tras un paréntesis, regresó con Devil’s Playground (2005) y Kings & Queens of the Underground (2014). Su próximo álbum, Dream Into It, llegará el 25 de abril de 2025, con colaboraciones estelares como este 77 junto a Lavigne.

Avril Lavigne, nacida en 1984 en Ontario, Canadá, irrumpió en 2002 con Let Go, el álbum más vendido del siglo XXI por una artista canadiense, con éxitos como Complicated y Sk8er Boi. Apodada la “Reina del Pop-Punk”, su estilo skater y letras auténticas resonaron globalmente. Under My Skin (2004) y The Best Damn Thing (2007), con el megaéxito Girlfriend, reforzaron su dominio en las listas. Ha lanzado siete álbumes, incluyendo Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013), Head Above Water (2019) y Love Sux (2022), vendiendo 62 millones de discos y 84 millones de sencillos. Su colaboración con Idol en 77 marca un hito en su carrera, uniendo su energía pop-punk con la leyenda del rock.

Ambos artistas, con su actitud desafiante y sonidos icónicos, siguen vigentes. Idol continúa girando con su gira It’s a Nice Day To… Tour Again, mientras Lavigne prepara nuevas fechas para su Greatest Hits Tour.

