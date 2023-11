Billy Liar y Frank Turner se unen en el explosivo single Negroni

El cantautor escocés Billy Liar acaba de lanzar su nuevo single Negroni, que cuenta con la colaboración del británico Frank Turner. Se trata de un adelanto de su próximo álbum Crisis Actor, que saldrá a la venta el próximo mes de diciembre.

Negroni es una canción sobre el alcohol, el amor y el desamor, ambientada en un bar clandestino de los años 20. El título hace referencia a un cóctel amargo que refleja el tono de la letra. Es una canción sobre beber demasiado y beber demasiado poco, aferrarse y tratar de soltar, explica Billy Liar. Bebidas amargas y romance amargo.

La canción tiene un ritmo frenético y contagioso, con la voz rasgada de Billy Liar y los coros de Frank Turner. Y es que ambos artistas se conocieron hace unos años, cuando el primero teloneó al segundo en varios conciertos. Desde entonces, han mantenido el contacto y han compartido su admiración mutua. “Me escribió después de sacar mi último disco (Some Legacy) y me dijo lo mucho que le gustaba. Coincidimos en Bélgica, donde yo estaba grabando el disco y él estaba de gira, así que fue una situación perfectamente natural e improvisada”, cuenta Billy Liar.

Crisis Actor será el segundo álbum de Billy Liar, tras su debut en 2019 con Some Legacy. El disco contará con la participación de otros músicos invitados, como el teclista Franz Nicolay (The Hold Steady/Against Me!) o el guitarrista Joe McMahon (Smoke or Fire). El baterista Robin Guy, que ha tocado con Faith No More, Sham 69 o Bay City Rollers, se encarga de la percusión.

Según la nota de prensa, las canciones de Crisis Actor abarcan toda la gama de emociones, describiéndolo como un disco punk moderno con un corazón herido, cantado a través de una laringe reventada. Billy Liar, por su parte, lo define como un disco para el fin del mundo.

¡Esperamos que disfrutes de este nuevo single y que estés atento al lanzamiento de Crisis Actor!