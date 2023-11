Birthmark anuncia nuevo álbum y estrena el single “Rodney”

Birthmark es el proyecto en solitario de Nate Kinsella, miembro de bandas como Joan of Arc, American Football, Make Believe y LIES. Ahora, Kinsella ha anunciado su quinto álbum bajo el nombre de Birthmark, titulado Birth of Omni, que saldrá a la venta el 19 de enero de 2024 a través de Polyvinyl.

El primer single del álbum es Rodney, una canción divertida y pegadiza que refleja el flechazo que Kinsella sintió por un compañero de trabajo. El tema viene acompañado de un vídeo musical co-dirigido por el propio Kinsella y Ben Wietmarschen.

En cuanto al álbum, según la lista de canciones y la portada del álbum, Birth of Omni será un disco variado y colorido, con títulos como Snowflake In My Palm (Not For Long), Birthday (Product Of Our Lust) o Pretty Flowers.

Por el momento, ya podemos seguir a Birthmark en sus redes sociales y plataformas de streaming, así como visitar su página web oficial. También puedes escuchar sus anteriores trabajos, como How You Look When You’re Falling Down, publicado en 2015.

Tracklist de Birth of Omni

01 “Snowflake In My Palm (Not For Long)”

02 “Butterfly”

03 “Birthday (Product Of Our Lust)”

04 “Rodney”

05 “Baby Wocha Come On Home”

06 “Boyfriend”

07 “Green Skies”

08 “Red Meadow”

09 “I’m Awake”

10 “Pretty Flowers”