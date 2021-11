Black Country, New Road estrenan «Bread Song» como nuevo single

Artista

Black Country, New Road

¿Por qué es noticia?

La banda ha compartido Bread Song, un nuevo single presentación de su segundo disco Ants From Up There, que se publicará el 4 de febrero a través de Ninja Tune.

Sobre la canción y el vídeo

«Queríamos hacer el primer estribillo sin compás. Fui a ver a Steve Reich hacer ‘Music For 18 Musicians’ y hay una pieza en la que la longitud del compás está determinada por la respiración del intérprete del clarinete, simplemente tocan hasta que se quedan sin aliento. Quería intentar eso con toda la banda, una pieza en la que no nos miramos, no hacemos demasiadas señales, solo intentamos tocar sin tiempo, pero juntos», afirma el vocalista Isaac Wood en un comunicado.

Black Country, New Road – Bread Song

Sobre Black Country, New Road

Black Country, New Road es una banda de rock inglesa formada en Londres en 2018 e integrada por Isaac Wood (voz, guitarra), Tyler Hyde (bajo), Lewis Evans (saxofón), Georgia Ellery (violín), May Kershaw (teclas), Charlie Wayne (batería) y Luke Mark (guitarra). Su sonido ha sido descrito como rock experimental, habiendo sido comparados con artistas de los 90 como Slint. Publicaron su álbum debut "For the First Time" el 5 de febrero de 2021.

