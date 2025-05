Black Honey desatan emociones crudas con “Insulin” antes de “Soak”

La banda británica Black Honey ha avivado la expectación por su cuarto álbum, Soak, con el lanzamiento de su tercer sencillo, Insulin. Este tema, cargado de intensidad emocional y lirismo oscuro, ofrece un nuevo vistazo al sonido evolucionado del cuarteto de Brighton.

Una exploración de la vulnerabilidad

Insulin es una canción que, según Dori, aborda el desequilibrio hormonal y emocional a través de letras oscuras y viscerales, manteniendo el característico estilo indie-rock de Black Honey con un toque cinematográfico. Según The Line of Best Fit, el sencillo captura la lucha interna con una mezcla de crudeza y melodía, destacando la voz de Izzy B. Phillips como un ancla emocional.

El sencillo sigue a Dead y Psycho, los dos primeros adelantos de Soak, y consolida la dirección más audaz y experimental del álbum. DIY Magazine señala que Insulin combina la energía punk de la banda con una producción más pulida, lo que sugiere que Soak será un paso adelante en su evolución sonora.

Detalles del lanzamiento y gira

Soak, el cuarto álbum de Black Honey, está programado para salir el 15 de agosto de 2025 a través de Foxfive Records. El disco, que incluye 12 canciones como Insulin, Dead, Psycho, y Carroll Avenue, ya está disponible para reserva en el sitio oficial de la banda. Clash Magazine y Under the Radar destacan que Soak representa un giro más introspectivo y ambicioso respecto a su predecesor, A Fistful of Peaches (2023).

Para celebrar el lanzamiento, Black Honey ha anunciado una gira por el Reino Unido, con fechas confirmadas en abril de 2025. Las entradas para la gira están disponibles a través de plataformas como Ticketmaster.

Black Honey: un viaje de indie-rock con alma punk

Black Honey, formada en Brighton en 2014, se ha consolidado como una de las bandas más emocionantes del indie-rock británico, combinando melodías infecciosas con una actitud cruda y cinematográfica.

Liderada por Izzy B. Phillips (voz y guitarra), junto a Chris Ostler (guitarra), Tommy Taylor (bajo), y Alex Woodward (batería), Black Honey debutó con su álbum homónimo Black Honey (2018), que incluía éxitos como Bad Friends y Hello Today. Su mezcla de indie-rock, pop noir y guiños al punk les valió comparaciones con bandas como Blondie y The Kills.

Con Written & Directed (2021) y A Fistful of Peaches (2023), la banda exploró temas de identidad y resiliencia, consolidando su sonido distintivo. Soak (2025) promete llevar su música a nuevos terrenos con una producción más ambiciosa y letras profundamente personales. Su habilidad para combinar vulnerabilidad emocional con energía enérgica los ha convertido en favoritos tanto en festivales como en salas íntimas.

Black Honey ha ganado un seguimiento leal gracias a sus actuaciones en directo viscerales y su estética visual única, inspirada en el cine de serie B. Su próxima gira y el lanzamiento de Soak refuerzan su posición como una banda que no teme experimentar mientras mantiene su esencia rebelde.

