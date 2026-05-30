Blanca Paloma acaba de publicar «Tu recuerdo», el último adelanto de Trenza mía, su esperado álbum debut previsto para el 9 de junio. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales, editado por El Tragaluz y producido junto a su aliado musical José Pablo Polo. Con este lanzamiento, la artista ilicitana completa la cuenta atrás de un debut que, single a single, ha ido dibujando un mapa sonoro más amplio y más ambicioso de lo que nadie esperaba.

Que el último adelanto antes del disco sea una bachata lo dice casi todo sobre Trenza mía. No como giro comercial ni como guiño exótico, sino como gesto coherente con un proyecto que siempre ha entendido la raíz como punto de partida, no como destino. «Tu recuerdo» es, en ese sentido, la pieza que faltaba para entender de qué va realmente este álbum.

La bachata que nadie esperaba de una artista flamenca

Describir «Tu recuerdo» como una bachata es correcto pero insuficiente. Lo que Blanca Paloma y José Pablo Polo han construido aquí es algo más cercano a una ceremonia que a una canción de baile: guitarras delicadas que dialogan con el folclore español, percusión orgánica, texturas LoFi que envuelven la voz sin ahogarla. La tradición dominicana no aparece como préstamo, sino como espejo en el que la artista reconoce algo propio. El resultado es un tema íntimo y casi ritual que explora el deseo, la nostalgia y el desapego desde una calma que, lejos de ser frialdad, suena a lucidez.

El desapego es, de hecho, el hilo que atraviesa todo el proyecto. «Este álbum gira en torno al desapego: es un viaje de discernimiento amoroso, entendiendo todas sus facetas», ha explicado la artista. Y «Tu recuerdo» cierra ese arco con una lógica impecable: si los primeros singles hablaban de lo que se siente y lo que se recuerda, este habla de aprender a soltar. Antes de llegar aquí, la artista ya había presentado «Sentaíta en la escalera», que avanzó ese mismo universo sonoro con la misma coherencia artística que caracteriza todo el proyecto.

Once canciones para aprender a soltar

Coescrito y producido íntegramente junto a José Pablo Polo, Trenza mía llega el 9 de junio con once canciones que fusionan flamenco, pop alternativo y electrónica de vanguardia. «Para mí, ‘Trenza mía’ funciona como un poderoso himno a la mujer libre y una declaración que reivindica la diversidad, la identidad y la libertad desde una sensibilidad totalmente contemporánea», ha declarado la artista. La colaboración con Rocío Márquez en «Tarara loca» (track 7) es el momento en que dos de las voces más singulares del flamenco contemporáneo comparten espacio para rendir homenaje a un personaje del folclore popular que ha trascendido por ser fiel a su autenticidad.

Contigo Lo fugaz Cuento de hadas Sentaíta en la escalera Trenza mía Expresión Tarara loca (con Rocío Márquez) Tu recuerdo Alma rota Un instante Tiene su nombre

Una puesta de largo en el día de su cumpleaños

El 9 de junio no es solo la fecha de lanzamiento de Trenza mía: es el cumpleaños de Blanca Paloma. La coincidencia no es casual. Para celebrarlo, la artista ha preparado un evento privado en el emblemático Teatro Magno de Madrid a las 20:00 h, una puesta de largo a puerta cerrada donde los asistentes podrán presenciar en primicia el despliegue escénico, la fuerza vocal y el imaginario visual que acompañan al disco. No es un concierto al uso: es una declaración de que Trenza mía llega al mundo con toda la ceremonia que merece.

De las Bellas Artes al escenario europeo

Blanca Paloma nació en Elche en 1989 y se licenció en Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández antes de trasladarse a Madrid para desarrollar su carrera en el teatro y la música. Su universo artístico, construido desde la escenografía tanto como desde el canto, empezó a tomar forma pública en 2021 con «Secreto de agua» (Benidorm Fest 2022) y se consolidó definitivamente un año después: en febrero de 2023 ganó el Benidorm Fest con «Eaea», una nana por bulerías con producción electrónica que la llevó a representar a España en Eurovisión en Liverpool. El festival la proyectó a una audiencia masiva que descubrió en ella algo que la escena independiente ya intuía: una artista con criterio visual, vocal y conceptual muy por encima de la media.

Tras Eurovisión, Blanca Paloma optó por lo que más cuesta en su posición: tomarse el tiempo necesario. Singles como «Niña de fuego», «Lo fugaz» o «Sentaíta en la escalera» fueron llegando sin prisa, cada uno afinando un poco más el lenguaje de lo que ahora, por fin, tiene nombre propio: Trenza mía (2026, El Tragaluz). Un debut que llega sin la urgencia del recién llegado, con la calma de quien sabe exactamente lo que tiene entre manos. «Tu recuerdo» es la última demostración antes de que el álbum hable por sí solo.

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