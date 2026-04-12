Blanca Paloma ilumina su imaginario más íntimo con “Sentaíta en la escalera”, un nuevo salto hacia la vanguardia flamenca

La ilicitana Blanca Paloma continúa dando forma al universo sonoro que la ha convertido en una de las voces más singulares de la escena española. Su nuevo single, “Sentaíta en la escalera”, avanza un poco más el camino hacia Trenza mía, su esperado álbum debut que verá la luz el próximo 9 de junio, y lo hace reafirmando esa mezcla tan suya de raíz flamenca, sensibilidad contemporánea y una producción que respira espacio y emoción.

En esta nueva pieza, editada por El Tragaluz, la artista parte de una escena cotidiana para transformarla en un territorio simbólico y casi onírico. La canción se mueve entre lo terrenal y lo suspendido, entre lo íntimo y lo visionario, con una voz que sostiene el pulso emocional sin necesidad de artificios. Todo está contenido, pero vivo, como si cada matiz vocal fuese una pincelada que guía al oyente hacia un estado hipnótico que ya empieza a ser marca de la casa.

“Sentaíta en la escalera” confirma la búsqueda constante de Blanca Paloma por llevar los códigos del flamenco a un territorio nuevo, sin perder el peso de la tradición pero abriéndola a otras escuchas. Si “Lo fugaz” ya apuntaba maneras, este segundo adelanto consolida una propuesta que se mueve con naturalidad entre la experimentación y la emoción directa.

El lanzamiento llega en un momento especialmente dulce para la artista, recientemente nominada a los Premios Goya por “Caminar el tiempo”, compuesta para el thriller “Parecido a un asesinato”, y también reconocida en la misma categoría por la Academia de la Música de España. Dos señales claras de que su visión creativa —honesta, arriesgada y profundamente contemporánea— está calando más allá de etiquetas y géneros.

Blanca Paloma, una voz que trenza tradición y futuro

La trayectoria de Blanca Paloma ha sido un ascenso firme y singular dentro del panorama musical español. Desde sus primeras composiciones, la artista ha explorado un lenguaje propio donde la raíz flamenca convive con arreglos electrónicos, texturas minimalistas y una interpretación que combina técnica, emoción y una fuerte identidad visual. Su participación en el Benidorm Fest y su posterior paso por Eurovisión la situaron en el radar internacional, destacando por su capacidad para reinterpretar el folclore desde un prisma contemporáneo. Con singles como “Lo fugaz”, “Niña de fuego” o “Eaea”, ha ido construyendo un repertorio que anticipa la llegada de Trenza mía, un debut llamado a consolidarla como una de las creadoras más interesantes de su generación. Su discografía, aunque aún breve, ya muestra una coherencia artística que promete una carrera larga, valiente y profundamente personal.

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