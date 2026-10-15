El 28 de junio de 2025, en el escenario de verano del Stone Pony de Asbury Park, Bleachers tocaron por primera vez una canción que nadie conocía. Se llamaba “Blood Brothers”, y Jack Antonoff contó esa noche que el grupo estaba metido de lleno en su quinto disco. Dieciséis meses después, “Blood Brothers” es por fin un single: salió este miércoles 14 de octubre en Dirty Hit, y no forma parte de ese disco.

Porque everyone for ten minutes llegó el 22 de mayo con once canciones (de “Sideways” a “Upstairs at ELS”) y “Blood Brothers” se quedó fuera. Ahora reaparece como canción suelta, sin disco nuevo anunciado detrás y sin créditos de producción publicados por el momento. El grupo habla de unas sesiones que dieron más de lo que cabía en un álbum de 39 minutos, y esta es la primera prueba.

Que una canción con más de un año de rodaje en directo saliera del corte final dice bastante del Antonoff editor, el mismo que mete la tijera en discos ajenos de Taylor Swift o Lana Del Rey. Y es que, quizá, una canción que sobrevive dieciséis meses a su propio descarte tiene más futuro en los conciertos que la mitad de los singles que sí entraron en everyone for ten minutes.

Springsteen, Red Rocks y Europa alrededor de “Blood Brothers”

Llega en plena racha. Bleachers vienen de cerrar su gira norteamericana más grande, con Madison Square Garden agotado, Red Rocks, cinco noches seguidas en The Troubadour de West Hollywood y dos fines de semana en el Austin City Limits, que cubrimos desde el barro. Y en agosto, de vuelta al Stone Pony para el Shadow of the City, Bruce Springsteen subió con ellos a cantar “Jersey Girl”, de Tom Waits, y “Chinatown”, uno de sus clásicos. Nueva Jersey cuidando de los suyos.

El 5 de noviembre arrancan en Milán una gira europea de dieciocho fechas que pasa por Berlín, Ámsterdam, París o Dublín y termina el 3 de diciembre con dos noches en el Eventim Apollo de Londres. España vuelve a quedarse sin parada. Si alguien tiene memoria larga, la cuenta viene de lejos: en 2022 el grupo se cayó a última hora del segundo fin de semana del Primavera Sound.

Lo que Bleachers deben a Nueva Jersey

Antonoff puso en marcha Bleachers en Nueva Jersey en 2013 y debutó en 2014 con Strange Desire, el disco de “I Wanna Get Better”. Le siguieron Gone Now (2017), Take the Sadness Out of Saturday Night (2021) y el homónimo Bleachers (2024), ya en Dirty Hit. Por el camino, el proyecto dejó de ser el alter ego de un productor estrella: desde 2023, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Evan Smith, Michael Riddleberger y Zem Audu son miembros fijos, y esa banda de seis es la que sostiene el directo. También explica el último movimiento: después de “Caught Myself Believing”, su encargo para la banda sonora de Practical Magic 2, “Blood Brothers” devuelve al grupo a canciones propias que se ganan el sitio en el escenario antes que en el estudio.

▶ “Blood Brothers” — Bleachers | 14 de octubre de 2026 | Dirty Hit

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