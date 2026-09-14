Bleachers han estrenado «Caught Myself Believing», su aportación a la banda sonora de Practical Magic 2, la secuela del clásico de 1998 protagonizado por Sandra Bullock y Nicole Kidman que acaba de llegar a los cines. Es, junto a la versión de Brandi Carlile de «And So It Goes» (el clásico de Billy Joel) y «Blur», de Aldae, una de las tres únicas canciones nuevas del disco (el resto lo compone la partitura original de Rupert Gregson-Williams).

«Fue una auténtica alegría juntarnos como banda para hacer una canción para esta banda sonora», ha explicado Jack Antonoff. El líder de Bleachers ha añadido que Practical Magic es «una historia muy querida» y que se alegra de que la banda pueda formar parte, aunque sea pequeña, de su segunda entrega.

La canción llega, además, en plena celebración: Bleachers empezaron el jueves una tanda de cinco noches con entradas agotadas en el Troubadour de Los Ángeles, donde Carly Rae Jepsen salió al escenario para cantar junto a Antonoff una versión acústica de «I Wanna Get Better», uno de los primeros singles de la banda.

Bleachers: el proyecto que Jack Antonoff no apaga nunca

Bleachers publicaron en mayo everyone for ten minutes, su quinto álbum, del que ya salieron adelantos como «Dirty Wedding Dress» o «the van«. «Caught Myself Believing» no forma parte de ese disco, sino que llega como pieza suelta, algo habitual en la trayectoria de Antonoff, que compagina la banda con producciones para artistas como Taylor Swift o Lorde. La canción confirma que, disco terminado o no, Bleachers sigue siendo el proyecto donde vuelca todo lo que no cabe en ningún otro sitio.

▶ «Caught Myself Believing» — Bleachers | 11 septiembre 2026 | WaterTower Music

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